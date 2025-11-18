Певица неоднократно сталкивалась с оскорбительными комментариями в сети.

Украинская рэперша Алена Савраненко, более известная как alyona alyona, высказалась об оскорблениях, которые ей пишут в сети.

В интервью Слава+ артистка рассказала, что ей дали новое прозвище - КАБ (управляемая авиационная бомба). По ее словам, она относится к этому с юмором. "Я езжу на фронт выступать и очень с этого ржу. Там эта шутка прекрасненько "заходит", - сказала певица.

Алена согласилась, что самоирония помогает ей справляться с хейтом, однако любые оскорбления и негатив все равно вызывают неприятные чувства:

"Чего вы сеете этот негатив, не знаю. Что побуждает человека прийти и сказать, что ты не влезаешь в экран? В этом есть обесценивание. И я когда-то сделаю об этом передачу огромную. Вот вы увидели человека, например, "в теле". Допустим, он весит больше 100 килограммов. И представим, что полгода назад он весил 150. Он сбросил эти 50 килограммов, но заходит рандомный человек, видит, что он не весит 50, и все равно его шеймит. Ты же не знаешь, какой путь он прошел".

Напомним, недавно рэперша рассказала, что серьезно думает над будущим материнством, поэтому занялась своим здоровьем.

