Поляков поддерживал российскую агрессивную войну.

В Российской Федерации умер актер Вячеслав Поляков, который когда-то работал в Киевском цирковом училище.

Российский Telegram-канал Shot сегодня сообщил, что 45-летний актер умер еще 12 ноября. По его данным, причиной смерти звезды российских сериалов "Лихие", "Ищейка" и "Диверсант" стала онкология. Отмечается, что Поляков поддерживал войну против Украины:

"В последнее время Вячеслав активно помогал российским бойцам СВО: собирал гуманитарную помощь".

Согласно данным из открытых источников, Вячеслав Поляков служил в Драматическом театре им. Б.А. Лавренева, а также был преподавателем сценического движения, проводил мастер-класс сценического мастерства в Киевском цирковом училище.

Напомним, ранее стало известно о смерти уроженца Украины Романа Попова, который всю жизнь прожил в России. После начала полномасштабного вторжения актер хвастался, что был на войне и стрелял.

