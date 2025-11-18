19 ноября в Киеве ожидается холодный осенний день. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Ночью температура в столице снизится до -2°, а днем максимально повысится лишь до +3°...+5°. Ожидается облачная погода с прояснениями. Без осадков.
Ветер уже утихнет и будет 3-8 м/с. Атмосферное давление пониженное, но стабильное, 749-750 мм ртутного столба.
Погода 19 ноября
Во Львове в среду будет облачно с прояснениями. Ночью -5°, днем +6°.
В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью -3°, днем +5°.
В Ривне завтра облачно с прояснениями, ночью -4°, днем +6°.
В Тернополе 19 ноября ночью будет -3°, днем +5°, облачно с прояснениями.
В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью -3°, днем +5°.
В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью -5°, днем +5°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -3°, днем +7°, облачно с прояснениями.
В Черновцах в среду - облачно с прояснениями, ночью -5°, днем +5°.
В Виннице завтра будет -3°...+7°, пасмурно, небольшой мокрый снег и дождь.
В Житомире в среду ночью будет -3°, днем +6°, облачно с прояснениями.
В Чернигове столбики термометров покажут -3°...+8°, облачно с прояснениями.
В Черкассах завтра будет ночью -1°, днем +5°, облачно с прояснениями небольшой мокрый снег и дождь.
В Кропивницком температура ночью будет +2°, днем +6°, пасмурно, небольшой мокрый снег и дождь.
В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +2°...+6°, дождь и мокрый снег.
В Одессе 19 ноября - облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +9°, дождь.
В Херсоне в среду ночью будет +4°, днем +8°, облачно с прояснениями, дождь.
В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +4°, днем +9°, дождь.
В Запорожье температура ночью +6°, днем +11°, облачно с прояснениями, дождь.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -2°, а днем +5°, облачно с прояснениями.
В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +6°, дождь и мокрый снег.
В Днепре температура ночью будет +2°, днем +6°, облачно с прояснениями, дождь и мокрый снег.
В Симферополе в среду будет облачно с прояснениями, +8°...+19°, дождь.
В Краматорске завтра будет опасмурно, дождь, температура ночью +10°, днем +5°.
В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +10°, днем +5°, дождь.