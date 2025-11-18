Именно молодое поколение королевской семьи должно вернуть людям веру в монархию.

Букингемский дворец разворачивает операцию по обновлению королевской семьи, согласно которой "монархию 2.0" будут символизировать 12-летний принц Джордж и небольшая команда юных Виндзоров.

Об этом пишет Radar Online, ссылаясь на инсайдеров, близких ко двору. По словам источников, сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон постепенно готовят к роли будущего символа стабильности. Это происходит на фоне скандалов вокруг связей принца Эндрю с Джеффри Эпштейном и публичных атак принца Гарри на собственную семью.

Первые признаки изменения курса стали очевидны во время Фестиваля памяти в Royal Albert Hall. Принц Джордж сидел в королевской ложе рядом с королем Чарльзом III, королевой Камиллой и принцессой Уэльской Кэтрин. Сам принц Уильям в это время находился в Бразилии. Это, по словам источников, было тщательно продуманным шагом:

Видео дня

"Все знают, что следующее поколение должно символизировать полный разрыв с прошлым. Принца Джорджа вводят в общество медленно, поскольку он обеспечивает стабильность без каких-либо старых осложнений".

Рядом с Джорджем в будущем будут видеть и его брата и сестру - 10-летнюю Шарлотту и семилетнего Луи. Шарлотта, по словам источников, уже проявляет лидерские качества, а Луи обладает природной харизмой и легко станет публичным любимцем. Также в игру могут войти Леди Луиза и граф Джеймс (дети брата короля принца Эдварда и герцогини Софи).

Отмечается, что король Чарльз III давно продвигает идею "стройной" монархии, а уровень поддержки королевской семьи в Британии упал до 51% - против 86% в 1980-х.

Напомним, недавно принц Уильям рассказал о строгом запрете для детей и напряженности, которая возникла с его сыном Джорджем из-за этого.

Вас также могут заинтересовать новости: