Эти знаки Зодиака прошли через сложный период, сохранив устойчивость, и теперь их внутренний стержень начинает приносить плоды. Несмотря на непростые недели и общее напряжение, шесть знаков получают поддержку свыше до конца ноября 2025 года, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Астролог Меган Роуз отмечает, что на атмосферу влияет сразу пять ретроградных планет, из-за чего общий фон ощущается особенно тяжелым. Тем не менее она подчеркивает: именно эти знаки в ближайшие недели способны выйти на новый уровень, если будут следовать своим искренним намерениям. Еще один астролог Эван Натаниель Грим считает, что каждый из них может добиться серьезного прогресса - от укрепления здоровья до карьерного роста - при условии внутренней честности и последовательности. Их путь не был легким: они боролись, менялись и сохраняли стойкость. Теперь их усилия начинают приносить результаты.

Телец

Тельцы могут ощущать внутреннюю разбалансировку, но именно она станет отправной точкой перемен. Эван Натаниель Грим считает, что эмоциональная нестабильность подтолкнет представителей знака к более открытому общению с близкими, что поможет выстроить гармоничные и честные отношения.

Такой подход снимет напряжение, накопившееся из-за недопониманий, и позволит восстановить утраченную стабильность. Ноябрь делает Тельцов одним из знаков, которым особенно благоприятствует энергетика периода.

Рыбы

Грим подчеркивает, что ноябрь становится временем, когда природная проницательность Рыб и их способность тонко чувствовать происходящее начинают восприниматься окружающими как важный ресурс. Все чаще люди обращаются к представителям знака за поддержкой, советами и эмоционической опорой.

Рыбы также ощутят искреннюю благодарность со стороны тех, кто давно находится рядом, и увидят, насколько значимой становится их роль в жизни других.

Скорпион

По словам Эвана Натаниэля Грима, ноябрь проходит для Скорпионов под знаком глубокого самоанализа. Это не замедляет их рост, а наоборот - помогает увидеть незакрытые вопросы и незавершенные дела, которые требуют внимания.

Погружение в себя принесет важные инсайты. Одни подскажут новый путь в отношениях, другие неожиданно выведут на идею, которая в дальнейшем может стать источником стабильного финансового прироста.

Лев

Эван Грим отмечает, что Львам сейчас непросто, но напряжение найдет конструктивный выход. Творческие проекты, смелые решения и новые знакомства откроют перед Львами новые перспективы. Ноябрь насыщен свежими начинаниями, которые могут изменить направление их жизни.

Однако Львам важно избегать поспешных шагов - импульсивность может помешать, особенно учитывая ретроградный Меркурий. Взвешенность и планирование помогут сделать этот период максимально продуктивным.

Стрелец

Стрельцы в последнее время могли ощущать несправедливость происходящего, а из-за замедления процессов им становилось все сложнее сохранять терпение. Астрологи, среди них и Эван Натаниэль Грим, подчеркивают, что такая ситуация связана с ретроградным движением Меркурия в их знаке.

Но уже ближе к концу ноября ситуация выравнивается. Представители знака постепенно возвращают энергию и уверенность. Стрельцы наконец готовы сделать шаг, который давно откладывали, и способны взяться за задачи, ранее казавшиеся чрезмерно сложными.

Рак

Грим предупреждает, что ноябрь может быть связан с физической усталостью и повышенной нагрузкой, но это часть восстановления. К концу месяца представители знака почувствуют облегчение и улучшение самочувствия.

Помимо этого, ноябрь дает Ракам возможность завершить важный творческий проект или проявить себя в деле, которое способно привести к долгожданному прорыву. Именно сейчас Ракам важно использовать свои сильные стороны.

