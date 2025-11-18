Певица рассказала о возвращении дочек в Украину.

Известная украинская певица Камалия призналась, что живет в одном доме с бывшим мужем, бизнесменом Мохаммадом Захуром. Главную причину, по которой было принято такое решение, исполнительница раскрыла проекту "День со звездой".

"Все вместе живем - дети, Захур и я", - заявила Камалия.

По ее словам, им так вполне комфортно, и это было общее решение.

Видео дня

"У нас общие дети. Их нужно воспитывать", - добавила певица.

Также артистка рассказала, что их 12-летние дочери - Арабелла и Мирабелла - уже вернулись в Украину. Известно, что в начале широкомасштабного вторжения девочек вывезли в Великобританию, и там они жили почти три года.

"У меня была тревожность. Когда они были там, а я была здесь, я грустила очень сильно. У меня депрессия начиналась. Неделю нормально, а потом начинается вот эта история. Сейчас они со мной, я более спокойна", - отметила Камалия.

Напомним, ранее бывший муж Камалии, бизнесмен Мохаммад Захур заявил, что у их дочерей гражданство Великобритании:

"Но они в любой момент могут получить украинское, они здесь родились. Мне кажется, что британский паспорт более удобен. Поэтому мы шли по этому пути".

Вас также могут заинтересовать новости: