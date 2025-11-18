Актриса в восторге от нового перевоплощения.

Известная украинская актриса Ольга Сумская преобразилась до неузнаваемости ради новой роли в кино. В своем Instagram артистка поделилась фото и видео, на которых предстала в новом образе.

"Новая роль в невероятном проекте", - отметила актриса в подписи к одному из снимков.

А на одном из видео призналась, как ей самой этот образ: "Боже, как я себе нравлюсь".

Выяснилось, что речь идет о съемках украинского фильма "Когда ты разведешься?", сиквела популярной комедии "Когда ты выйдешь замуж?", главные роли в котором исполняют Наталка Денисенко, Антонина Хижняк и Тарас Цымбалюк. Режиссером ленты выступает Алексей Комаровский.

"Это счастье! Какая атмосфера на площадке, невероятная команда и мои талантливые партнеры! Кайф! Обнимаю", - отметила Сумская относительно своего участия в проекте.

