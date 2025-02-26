Общая стоимость проекта может составлять примерно 1 миллиард долларов.

Парламент Украины сегодня поддержал разблокирование подписи закона №11392 о покупке российского атомного блока в Болгарии. Об этом сообщил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк в Telegram.

"Власть сегодня открыла путь к подписанию законопроекта о покупке российского хлама за миллиард долларов. Все блокирующие постановления провалены по №11392 (там где эта правка)", - отметил Железняк.

По его словам, в Офисе Президента "очень быстро" подпишут этот законопроект.

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Достройка Хмельницкой АЭС - что известно

Еще в 2024 году глава "Энергоатома" Петр Котин заявил, что Украина надеется купить два ядерных реактора у Болгарии, с целью компенсировать потерю доступа к оккупированной Россией Запорожской электростанции.

Ранее Болгария выставляла цену за два реактора на уровне 600 млн долл. При этом ряд экспертов и народных депутатов утверждали, что общая стоимость этого проекта превысит 1 миллиард долларов.

11 февраля Верховная Рада поддержала законопроект, по которому предоставляется разрешение "Энергоатому" приобрести два российских атомных реактора в Болгарии для достройки энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой атомной электростанции.

По словам народного депутата Ярослава Железняка, данная поправка была внесена в законопроект №11392 по упрощению условий ведения хозяйственной деятельности. Нардеп тогда пояснил, что данное решение означает разрешение только на покупку оборудования, а не на начало строительства.

Инициатива по достройке энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой атомной электростанции сразу столкнулась с волнами критики. По словам, эксперта по атомной энергетике Ольги Кошарной, эти реакторы отличаются от типа моделей, используемых в Украине, и для них не подходит топливо американской компании Westinghouse. Из-за этого существует риск, что придется закупать российское топливо.

В свою очередь главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев сообщал УНИАН, что сейчас нет необходимости направлять ресурсы на возведение новых мощностей атомной генерации. Поскольку эти ресурсы могут быть востребованы в других отраслях энергетики, которые больше требуют внимания.

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