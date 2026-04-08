Графики отключений возвращаются: когда не будет света 8 апреля

Энергетики вынуждены вновь отключать свет украинцам из-за последствий обстрелов со стороны РФ объектов энергетики, похолодания и плохой погоды

В среду, 8 апреля, во всех регионах Украины с 7 до 22 часов будут действовать графики ограничения мощности для промышленности, а с 11 до 13 часов – графики почасовых отключений для всех категорий потребителей. Об этом сообщает "Укрэнерго".

Энергетики объясняют, что вынуждены отключать свет украинцам из-за сложной ситуации в энергосистеме, вызванной предыдущими обстрелами со стороны РФ.

Также на ситуацию со светом повлияло похолодание и облачная погода, которая привела к уменьшению объема электроэнергии, производимой солнечными электростанциями. Из-за этого потребление электроэнергии из общей сети возросло. По данным "Укрэнерго", по состоянию на 9:30 его уровень был на 16% выше, чем в это же время предыдущего дня – во вторник.

"Причина таких изменений – похолодание во всех регионах. А также облачная погода на всей территории Украины, что обусловливает низкую эффективность работы бытовых солнечных электростанций и соответствующий рост объема энергопотребления из общей сети", – отмечается в сообщении.

Учитывая погодные условия, диспетчеры энергосистемы призвали украинцев экономить электроэнергию

"Пожалуйста, максимально ограничьте использование электроприборов с 17:00 до 22:00. Не включайте в этот период несколько мощных приборов одновременно", – подчеркивают в "Укрэнерго".

График отключений света – Одесская область

Компания ДТЭК обнародовала график отключений света для Одесской области на 8 апреля. Так, большинство очередей потребителей будут с светом в течение суток. Вместе с тем, очереди 5.1 и 5.2 будут сидеть без света с 11 до 13 часов.

При этом энергетики напоминают, что графики отключений света действуют только в Одесской области и там, где позволяет состояние сети.

График отключений света – Днепропетровская область

По информации ДТЭК, в Днепропетровской области большинство очередей потребителей также будут с электричеством в течение суток в среду. Вместе с тем, очереди 2.1, 2.2, 6.1 и 6.2 поочередно будут сидеть без света по одному часу с 11 до 13 часов.

Отключения света в Украине – последние новости

7 апреля Россия атаковала энергетическую инфраструктуру в нескольких регионах Украины. В результате боевых действий и обстрелов часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях временно остались без света.

Из-за непогоды без света остались более 170 населенных пунктов в Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Тернопольской, Полтавской и Хмельницкой областях.

В то же время в "Укрэнерго" отметили, что 8 апреля отключения света для бытовых потребителей не были предусмотрены.

