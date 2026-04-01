Графики на четверг: будут ли отключать свет в Украине 2 апреля

В четверг, 2 апреля, во всех регионах Украины с 00:00 до 10:00 будут применяться графики ограничения мощности для промышленных потребителей. Об этом сообщает "Укрэнерго".

"Причина введения ограничений – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты", – говорится в сообщении.

Для бытовых потребителей отключений света во второй день апреля не запланировано.

"Использование мощных электроприборов целесообразно перенести на период с 11:00 до 15:00", – добавили в "Укрэнерго".

Энергетики подчеркнули, что ситуация в энергосистеме может измениться. В компании призвали следить за сообщениями на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.

Несмотря на улучшение погодных условий и снижение сезонной нагрузки на энергосистему, энергетические атаки России на Украину не прекращаются. Враг продолжает наносить удары по критически важной инфраструктуре страны.

В начале недели Минэнерго сообщило об очередной атаке РФ на энергетические объекты в отдельных регионах Украины. Из-за боевых действий и обстрелов временно остались без электроснабжения жители Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Хмельницкой, Сумской, Харьковской и Черниговской областей.

Российская агрессия вызывает перебои в энергоснабжении не только в Украине, но и в соседних странах. В частности, после атаки РФ на Украину Молдова объявила чрезвычайное положение в энергетике на 60 дней из-за отключения ЛЭП "Исакча-Вулканешты".

