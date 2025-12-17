Атаки привели к длительному отключению света и нарушили нормальные условия жизни более 50 тысяч жителей области.

В Одесской области объявлена чрезвычайная ситуация государственного уровня из-за атак РФ по энергетической инфраструктуре. Об этом заявил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

"Чрезвычайная ситуация, возникшая в результате массированной атаки врага по энергетической инфраструктуре Одесской области, получила статус чрезвычайной ситуации государственного уровня. Соответствующее решение принято на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в Одесской областной военной администрации", - сообщил чиновник.

По его словам, основанием для этого стали последствия российской атаки по объектам энергетики в последнее время, которые привели к длительному - более трех суток - нарушению нормальных условий жизнедеятельности более 50 тысяч жителей области.

Отдельным решением комиссия поручила начальникам военных администраций, главам громад и органам Национальной полиции провести профилактическую и разъяснительную работу с предпринимателями о необходимости минимального использования иллюминации и декоративного освещения с целью экономии электроэнергии для населения и объектов критической инфраструктуры.

Кроме того, по словам Кипера, принято решение о дополнительном направлении части средств резервного фонда в громады для пополнения запасов горюче-смазочных материалов. Это необходимо для обеспечения бесперебойной работы генераторов, которые питают объекты критической инфраструктуры: больницы, учебные заведения, "Пункты несокрушимости" и другие жизненно важные учреждения.

Серьезные проблемы с энергообеспечением наблюдаются в городе Арциз Одесской области. Из-за этого вода в городе подается по графику: с 06:00 до 12:00 и с 18:00 до 22:00. Кроме того, в Арцизе развернуты полевая кухня и "Пункты несокрушимости".

По данным ДТЭК Одесские электросети, за минувшие сутки энергетикам удалось восстановить техническую возможность, чтобы вернуть свет еще для 256 тысяч семей Одесской области, всего в течение последних 4 суток это 583,7 тысяч домов. Сейчас без электроснабжения остаются еще 32,3 тысячи семей.

Также отмечается, что специалисты используют всю имеющуюся мощность, которая поступает в Одессу, чтобы дать свет там, где есть возможность, хотя бы на несколько часов. Специалисты объясняют, что энергетическая система претерпела чрезвычайные разрушения и заживить одновременно всех пользователей невозможно.

"Ремонтные работы продолжаются круглосуточно, но они сложные и требуют времени", - говорится в сообщении.

Самая масштабная атака России на Одессу

Оккупационная армия РФ периодически наносит удары по энергетической инфраструктуре в Одесской области. В частности, 13 декабря была атакована Одесса и область ракетами и дронами. В результате этих ударов областной центр остался без света, воды и тепла. Городской электротранспорт остановил работу. Это стало самой масштабной атакой на Одессу с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Всего в результате атаки было обесточено около 560 тысяч потребителей (60% Одесской области).

Также о проблемах с энергоснабжением заявил мэр города Арциз Одесской области Сергей Парпуланский. По его словам, в результате обстрелов энергетической инфраструктуры области Арцизская громада была полностью обесточена. Отмечалось, что, по данным энергетиков, ожидать восстановления света в Арцизе даже в ближайшую неделю не стоит.

