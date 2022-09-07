Украина рассматривает вариант остановки атомной станции.

Ухудшение ситуации с электропитанием Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) может привести к аварии на объекте.

Об этом во время брифинге заявил и. о. председателя Государственной инспекции ядерного регулирования Украины – главный государственный инспектор по ядерной и радиационной безопасности Олег Кориков.

Сейчас ЗАЭС потеряла связь с энергосетью Украины, поэтому станция вынуждена вырабатывать электроэнергию для собственных нужд самостоятельно.

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"Но дальнейшее ухудшение ситуации, дальнейшее отсутствие питания от внешнего источника электроснабжения приведет к тому, что мы будем вынуждены эксплуатировать резервные дизельные электростанции, а запасы дизельного топлива в условиях войны очень сложно пополнять. Ведь необходимо 4 цистерны дизельного топлива в сутки", - рассказал Кориков.

Он отметил, что потенциально может случиться так, что дизель закончится и это приведет к аварии с повреждением активной зоны реакторов и выбросом радиовеществ в окружающую среду.

"Это будет иметь не только последствия для территории Украины, но и однозначно будет иметь трансграничные последствия", - подчеркнул Кориков.

Поэтому, по словам главного госинспектора по ядерной и радиационной безопасности, на ЗАЭС необходимо провести демилитаризацию, деоккупацию, восстановление электрического снабжения и поставки дизтоплива. А также дальнейшие действия по возвращению станции в безопасное состояние.

По его информации, Украина рассматривает вариант остановки Запорожской атомной электростанции.

"Если возникнут соответствующие условия, которые будут нуждаться в остановке станции, то станция, энергоблок №6, будет остановлена", - подытожил Кориков.

Ситуация на ЗАЭС: что известно

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты захватили ЗАЭС и город-спутник Энергодар 4 марта. Россия отказывается создавать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС. В августе оккупанты периодически обстреливали атомную станцию и территорию возле нее.

По просьбе правительства Украины МАГАТЭ сформировало миссию для визита на захваченную оккупантами электростанцию.

В начале сентября миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС.

2 сентября гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что два эксперта организации продолжат работу на АЭС на постоянной основе. Также Гросси предложил Совету Безопасности ООН создать зону ядерной безопасности и защиты на ЗАЭС.

По результатам работы в отчете миссия МАГАТЭ заявила, что существует "срочная необходимость в принятии временных мер" во избежание аварии на ЗАЭС.

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