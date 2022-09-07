Глава "Энергоатома" считает, что миссия МАГАТЭ во время посещения Запорожской АЭС "могла сделать больше".

Президент "НАЭК Энергоатом" Петр Котин считает, что миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) могла сделать больше во время визита на оккупированную россиянами Запорожскую АЭС.

Об этом он сказал в эфире информационного телемарафона.

"Конечно, они могли сделать больше, но имеем что имеем. Они оценили ситуацию на ЗАЭС. Они определили семь столбов безопасности работы АЭС, и что все они нарушены на Запорожской АЭС", - сказал он.

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Судя по отчету миссии МАГАТЭ, присутствие российских солдат с техникой и представителей "Росатома" является причиной, которая привела к нарушению норм безопасности, добавил Котин.

"Мы работаем над созданием плана выполнения рекомендаций, которые они предоставили. Цель этого плана - деоккупация станции", - сообщил руководитель "Энергоатома".

Котин считает, что принудить россиян к деоккупации ЗАЭС можно благодаря международному давлению. Один из вариантов - размещение миротворческого контингента в Энергодаре и на атомной станции, для этого необходимы дополнительные усилия со стороны ООН.

"Именно такой путь – введение миротворческого контингента, передача ему контроля и вывод российских захватчиков – это один из путей, который может быть реализован", - добавил он.

Война в Украине и Запорожская АЭС:

Запорожскую АЭС с 4 марта контролируют российские захватчики. Также под оккупантами город-спутник АЭС - Энергодар.

26 июня 2022 года стало известно, что оккупанты готовятся к боям вблизи Запорожской АЭС.

29 июня 2022 года появилась информация о том, что на Запорожской АЭС оккупанты готовят серьезную провокацию.

По данным "Энергоатома" войска РФ в Энергодаре стреляли в сторону Запорожской АЭС, враг попал в высоковольтную линию связи 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЭС – Запорожскую тепловую электростанцию.

6 августа появилась информация о том, что российские оккупанты могли заминировать ЗАЭС.

Также 6 августа стало известно о том, что один из энергоблоков Запорожской АЭС отключен от энергосистемы.

11 августа 2022 года российские захватчики неоднократно обстреливали Запорожскую АЭС территории вблизи атомного объекта.

11 августа российские оккупанты продолжили бить по Запорожской АЭС. Были повреждения.

18 августа Россия выдвинула Украине абсурдное условие. Оккупанты угрожали остановить работу ЗАЭС.

25 августа Государственная инспекция по ядерному регулированию Украины заявила об обесточивании ЗАЭС – произошло отключение от энергосети пятого и шестого энергоблоков.

По состоянию на 26 августа два энергоблока ЗАЭС были вновь подключены к энергосети.

27 августа появилась информация о том, что РФ проводит последние приготовления для подключения станции к сети.

29 августа оккупанты повредили инфраструктуру ЗАЭС зафиксировано риск утечки водорода.

1 сентября миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС. В миссию МАГАТЭ вошли 14 международных экспертов. Миссию возглавил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси. Российские оккупанты не пустили на ЗАЭС журналистов вместе с МАГАТЭ.

3 сентября МАГАТЭ заявила о том, что Запорожскую АЭС отключили от сети.

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