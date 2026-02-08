Новую ТЭЦ будут строить годами: что реально будет отапливать Киев следующей зимой, - эксперт

В таких районах, как центр Киева, никаких альтернатив централизованному теплоснабжению не существует, заявил Попенко.

После многочисленных ударов Дарницкая ТЭЦ оказалась на грани полного разрушения, а жители части Днепровского и Дарницкого районов рискуют дождаться конца зимы без теплоснабжения. Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко рассказал УНИАН, есть ли у Киева запасной план, сколько времени займет строительство новой ТЭЦ и стоит ли рассчитывать на теплые батареи в следующем отопительном сезоне.

Какие альтернативные источники отопления сегодня реально используются в мире для крупных городов в случае уничтожения ТЭЦ? Какие варианты подходят для Киева уже сейчас?

По словам Попенко, альтернативы киевским ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 на данный момент фактически нет. Впрочем, точно оценить реальное состояние Дарницкой ТЭЦ сложно, ведь уровень повреждений еще устанавливают.

"Но ситуация сложная. Как заявил председатель Дарницкой РГА Ковтунов, то действительно отопительный сезон вряд ли в этом году уже будет в Дарницком и Днепровском районах, которые зависят от еврореконструкции теплосетей", - говорит он.

Что касается альтернативных источников энергии (за исключением брикетов, дров и т.д.), то Попенко отметил, что мир давно движется в сторону децентрализованного теплоснабжения.

"Но это не означает котельную возле каждого дома, как часто подают в Украине. Децентрализация - это когда одна современная котельная обеспечивает теплом целый микрорайон. Например, отдельное решение для такого массива, как Старая Дарница. Там можно поискать возможность построить одну котельную на 10, 15, возможно, на 20 или на 25 домов. Как, кстати, в Украине уже и делали, где построили газовые котельные, которые покрывают потребности около 40-50 тысяч населения", - пояснил эксперт.

Поэтому, как отметил Попенко, если речь идет о 400-500 тысячах жителей, проживающих в части Днепровского и Дарницкого районов, то теоретически проблему теплоснабжения можно решить за счет существующих сетей, построив примерно 8-10 газовых котельных, которые будут обеспечивать теплом многоквартирные дома.

"Строить котельные на пеллетах или дровах в городской застройке крайне сложно, ведь для них нужны очень высокие дымовые трубы - выше жилых домов. А там, где плотно построены высотки, сделать это нереально", - отметил он.

"Даже на разрушенных участках Дарницкой ТЭЦ можно построить газовую котельную. Можно их несколько построить. Не везде в Дарницком районе можно это сделать, потому что плотность застройки также влияет на возможность децентрализации теплоснабжения по определенным районам", - сказал Попенко.

Можно ли гарантировать тепло в Киеве следующей зимой, или городу уже сейчас стоит готовиться к сценарию хронического дефицита тепла и переходу на автономные решения для домов?

Как подчеркнул эксперт, окончательная картина состояния Дарницкой ТЭЦ станет понятной только после полного технического обследования и только тогда можно будет реально оценить, каким будет следующий отопительный сезон в зоне ее действия. В то же время уже сейчас можно говорить, что этот отопительный сезон вряд ли продолжится.

"Что касается этой зимы, перспектив я не вижу. А дальше – теоретически у нас есть примерно девять месяцев, при условии отсутствия новых обстрелов. За этот период можно было бы хотя бы частично отремонтировать оборудование. Но здесь возникает другая проблема – где взять необходимые запчасти. Оборудование ТЭЦ является специфическим и изготавливалось еще в советское время. Отдельный вопрос - кто именно должен выполнять эти работы и за чей счет. Дарницкая ТЭЦ-4 находится в аренде ООО "Еврореконструкция", и пока непонятно, готовы ли они инвестировать в восстановление. Очень много вопросов без ответов, чтобы можно было спрогнозировать, что будет в следующий отопительный сезон", - отметил Попенко.

Каковы реальные сроки строительства новой ТЭЦ или замещения ее мощностей? О каких сроках идет речь - о месяцах, году или нескольких годах? И имеет ли Украина ресурсы, оборудование и кадры для этого во время войны?

"Это годы. Может быть 5-7 лет. Реализация такого проекта требует очень много времени. Мощность Дарницкой ТЭЦ составляет около 200 МВт. Если брать ориентировочную стоимость строительства - это примерно 400-500 тысяч евро за 1 МВт, то есть общая сумма - около 100 миллионов евро. Это очень приблизительные цифры. Но вопрос не только в деньгах. Еще до войны в Украине была нехватка кадров, а сейчас эта проблема только обострилась, в том числе из-за отсутствия бронирования", - ответил эксперт.

"Представьте: в 2023 году в Украину завезли 92 установки ЮСЭД. Прошло уже несколько лет, а установить удалось только примерно половину их мощности, опять же из-за нехватки специалистов, недостатка финансирования, отсутствия бронирования персонала. А если говорить о строительстве новой Дарницкой ТЭЦ с нуля - нужно заказывать оборудование, разрабатывать новый проект с другой концепцией. Потому что Дарницкую ТЭЦ в свое время строили фактически за пределами Киева, а сегодня она уже находится внутри густонаселенного района", - пояснил Попенко.

Также он добавил, что открытым остается вопрос: что делать с золоотвалами на территории Дарницкой ТЭЦ, которые могут представлять серьезную экологическую проблему. Также трудно заранее спрогнозировать сроки изготовления оборудования для такого строительства, ведь только производство турбин может длиться от полугода до года, особенно если их придется завозить из-за границы.

Если ТЭЦ становятся целью номер 1 в современной войне, означает ли это, что крупные централизованные объекты теплоснабжения теряют смысл как модель для городов из-за уязвимости?

"Киев уже сформирован как город, определены районы, и во многих из них довольно плотная застройка, поэтому децентрализация теплоснабжения почти невозможна. Например, на Позняках или Осокорках почти вся застройка - это высотки на 18-25 этажей. А для котельной нужна дымовая труба, выше этих домов, это фактически невозможно", - подчеркнул Попенко.

В то же время, по его словам, в столице есть районы, где такие решения теоретически возможны. Например, в части Голосеевского района, в частности на Теремках, логично было бы построить одну котельную на несколько десятков домов. Но если говорить о центре города, никаких альтернатив централизованному теплоснабжению не существует. В таких районах тепло может обеспечивать только ТЭЦ.

Что касается автономных решений для отдельных домов, то на практике они сводятся либо к строительству локальной котельной рядом, либо к индивидуальному отоплению в каждой квартире. Электрическое отопление - вариант на сегодняшний день - сомнительный, а газовое - требует значительных средств от жителей и наличия возможности провести газ.

"Нормы же предусматривают, что многоквартирный дом должен иметь как минимум два источника тепла. Обычно это централизованное отопление и, например, электрическое. Но последнее - на сегодняшний день, как мы понимаем, очень сомнительно", - подытожил эксперт.

справка Олег Попенко эксперт по вопросам ЖКХ и энергетики Олег Попенко – эксперт по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, основатель общественного объединения «Союз потребителей коммунальных услуг»

