Существенного улучшения в энергетике в ближайшие полгода не будет, - эксперт

На построение новой системы уйдут годы.

Учитывая разрушительные последствия российских атак для энергетики и то, что эти удары повторяются, не давая возможности восстановить генерацию, возникают очень большие сомнения, сможет ли ситуация с электричеством улучшиться даже к следующему отопительному сезону. Такое мнение в эфире КИЕВ24 высказал эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

"До октября-ноября этого года я очень сомневаюсь, что мы увидим такое существенное улучшение. Да, где-то станет теплее, будет легче, уменьшится нагрузка. Люди не будут использовать эти обогреватели, например, будет больше светового дня. Соответственно, электроэнергии где-то на 30% будет больше, по сравнению с тем, что есть сейчас. Но 100%, даже 70-80% - этого не будет", - отмечает он.

Соответственно, с чем мы войдем в следующий сезон, все упирается в ремонты уже имеющихся объектов, отмечает эксперт.

Он подчеркивает: альтернатива ТЭЦ может быть - исключительно для критических объектов. А развитие новой системы – это хороший план, но это займет годы.

"Строить, ставить новые объекты, искать для них место – это не получится сделать даже до 2028 года", – отмечает он.

Ситуация в энергетике

В ночь на субботу враг осуществил очередную массированную атаку по энергоструктуре. По крайней мере два крупных объекта генерации были под ударом – речь идет о Бурштынской и Добротвирской ТЭС. Кроме этого, оккупанты атаковали подстанции и воздушные линии электропередачи 750 кВ и 330 кВ.

Также в результате предыдущих атак киевские ТЭЦ-6 на Троещине и ТЭЦ-4 на Дарнице получили значительные повреждения в результате вражеских обстрелов и перестали в полной мере обеспечивать теплом жителей столицы.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко отмечал, что для того, чтобы построить новую теплоэлектроцентраль, которая будет достаточно защищена от российских атак, нужно несколько лет и до 600 миллионов евро.

