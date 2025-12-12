По оценкам специалистов, за весь год доходы должны снизиться почти на четверть.

Государственные доходы Российской Федерации от нефти и газа, вероятно, снизятся почти вдвое в декабре по сравнению с прошлым годом - до 410 миллиардов рублей (5,17 миллиарда долларов), сообщает Reuters.

Таким образом, доходы упадут до самого низкого уровня с августа 2020 года, когда была пандемия COVID-19. Причиной декабрьского падения считают снижение цен на нефть и укрепление рубля.

За весь год доходы должны снизиться почти на четверть - до 8,44 триллиона рублей, что ниже прогноза российского Министерства финансов в 8,65 триллиона рублей.

Доходы от нефти и газа - главный источник средств для Кремля, обеспечивая четверть всех поступлений в федеральный бюджет.

Падение доходов достаточно болезненно для России, которая существенно увеличила расходы на оборону и безопасность после военного вторжения в Украину.

Напомним, ранее стало известно, что расходы российского федерального бюджета по военным статьям в январе-сентябре этого года установили рекорд, достигнув 11,854 трлн рублей (142,25 млрд долларов).

Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, расходы на армию и производство оружия выросли еще на 30%.

Подрыв экономики России - последние новости

Украина и ее западные союзники неоднократно заявляли, что хотят заставить Россию прекратить войну путем подрыва ее экономики.

В последнее время украинцы активизировали атаки на российский теневой флот. Еще в ноябре неподалеку от берегов Турции были атакованы два танкера теневого флота. Как сообщалось, подсанкционные суда KAIRO и VIRAT были поражены морскими дронами Службы безопасности Украины Sea Baby.

Позже, в декабре морские дроны СБУ поразили в акватории Черного моря танкер российского теневого флота Dashan. Приблизительную стоимость такого танкера оценивают в 30 миллионов долларов.

По мнению специалистов, украинские дроны уже поспособствовали обвалу нефтяных доходов РФ до минимума с начала полномасштабного вторжения. В то же время, этого пока недостаточно для остановки военной машины Кремля.

