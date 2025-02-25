Отдельно в РФ еще дополнительно на войну тратятся средства из фондов.

41% основного бюджета России предназначены на расходы для войны против Украины. Об этом начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сказал во время выступления в Киеве, о чем свидетельствует видео от телеканала "Новости.Live".

"Сейчас даже официально 41% основного бюджета Российской Федерации... почему говорю основной - потому что есть еще фонды. Этот бюджет - это бюджет войны. Это бюджет министерства обороны Российской Федерации. Это страшные цифры на самом деле", - подчеркнул Буданов.

По его словам, на сегодня точно уже в войсках РФ находится 120 самоходных артиллерийских установок калибра 170-мм, что является дальнобойной артиллерией.

Видео дня

Начальник ГУР отметил, что 49% артиллерийских боеприпасов калибров 122 и 152-мм, а также реактивных снарядов к реактивной системе залпового огня калибра 122-мм поставляются из Северной Кореи.

Расходы РФ на оборону - подробности

По данным издания Financial Times, российские расходы на оборону в прошлом году выросли на 42% в реальном выражении, достигнув 13,1 трлн рублей. Это примерно 462 млрд долларов, если учитывать паритет покупательной способности. Для сравнения, европейские оборонные бюджеты, включая Великобританию и страны-члены Евросоюза, в прошлом году выросли почти на 12%, до 457 млрд долларов.

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