По итогам этого года ДТЭК планирует инвестировать около 11 млрд грн в подготовку и прохождение отопительного сезона.

Об этом на своей Facebook-странице рассказал генеральный директор ДТЭК Энерго Ильдар Салеев.

По его словам, из-за атак, повреждений, разрушений и оккупации энергетических объектов врагом, в этом году энергосистеме не будет доступна значительная часть мощностей и резервов, которые были своеобразной "подушкой безопасности" для прошлой самой сложной зимы.

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"Это - очередной масштабный вызов для энергетиков, для государства, для каждого украинца. Чтобы пройти предстоящую зиму, мы в ДТЭК Энерго готовимся заблаговременно – по меньшей мере последние полгода. И готовимся усиленно - днем и ночью", - сообщил Салеев.

Он отметил, что в марте-июле этого года компания выполнила 9 плановых ремонтов энергоблоков ТЭС. Еще 7 сейчас в процессе, а всего до конца года планируется отремонтировать 27 энергоблоков.

В эти ремонты ДТЭК Энерго уже инвестировал почти 2 млрд гривень. По итогам года инвестиции должны составить 3,5 млрд гривень, что на 60% больше чем в прошлом году.

Также с начала года шахтеры компании ввели в работу 15 новых угольных рядов. Еще 12 рядов запланировано ввести до конца года. Инвестиции в украинскую угледобычу по итогам года компания планирует увеличить вдвое - до более 7 млрд грн.

"В целом до конца года в плановые ремонты ТЭС и подготовку рядов – по сути ключевые аспекты подготовки к ОЗУ – мы планируем инвестировать около 11 млрд гривень. Этого было бы более чем достаточно в "нормальных" условиях подготовки. Но все мы помним, что в прошлом году, особенно с октября, энергетика – была целью врага №1", - отметил Салеев.

Он отметил, что никто не был готов к таким атакам и самостоятельно привлечь необходимый дополнительный ресурс в условиях войны и разгара подготовки к зиме ни одна энергетическая компания не способна.

"Поэтому важную роль здесь играет государственная поддержка - правительственная кредитная программа восстановления ТЭС и ТЭЦ по аналогии с "5-7-9". Средства, предусмотренные этой программой, не подарок и не инвестиции со стороны государства. Это кредиты с четкими и прозрачными условиями, которые нам надо будет возвращать", - рассказал Салеев.

Глава ДТЭК Энерго отметил, что эти средства могут направляться исключительно на восстановление разрушенных и поврежденных от атак мощностей.

Как сообщалось, в мае правительство решило предоставить возможность льготного кредитования восстановления ТЭС и ТЭЦ в рамках аналога программы "5-7-9%".

О своих намерениях присоединиться к кредитованию заявили в Харьковской ТЭЦ-5, ПАО "Центрэнерго" и ДТЭК.