В 'ПриватБанке' подорожал доллар: актуальный курс валют на среду

Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 43,86 грн, а евро – 51,02 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 4 марта, подорожал на 25 копеек и составляет 43,75 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня снизился на 10 копеек и составляет 50,95 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 43,15 гривни, а евро - по курсу 49,95 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в среду подорожал до 43,86 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня остался на уровне 51,02 гривни.

НБУ установил на 4 марта официальный курс доллара к гривне на уровне 43,45 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 22 копейки по сравнению с предыдущим показателем. Этот показатель стал очередным историческим максимумом курса доллара в Украине.

По отношению к евро гривня, в свою очередь, укрепила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 50,46 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 14 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня вырос на 22 копейки и составляет 43,74 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 43,20 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 11 копеек и составляет 50,97 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,20 гривни за евро.

