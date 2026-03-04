Младшая дочь Сумской впервые рассказала об отношениях с возлюбленным: 'Мы очень похожи'

Анна призналась, что они с избранником уже живут вместе.

Младшая дочь украинской актрисы Ольги Сумской - Анна Борисюк - рассказала об изменениях в личной жизни.

По словам 24-летней девушки, она полгода как в отношениях. Более того, влюбленные уже живут вместе.

"Нет, он не актер, но пока не хочу много о личном рассказывать - берегу эту свою часть. Мы встречаемся уже полгода, живем вместе - я съехала от родителей. У нас все очень просто, скромно, без пафоса: мы только начали строить совместную жизнь, учимся быть рядом в быту, в планах. В то же время мы очень похожи – в ценностях, в темпе", – рассказала Анна в интервью для OBOZ.UA.

Как зовут избранника – актриса не указала. Однако добавила, что он и родители всегда поддерживают ее во всем.

"Кто меня поддерживает, когда непросто? Если честно – прежде всего я сама. Родители, конечно. Мой парень помогает", – отметила дочь Сумской и Борисюка.

Напомним, ранее актриса Ольга Сумская публично обратилась к их с Борисюком дочери. 2 марта девушка праздновала свой день рождения, поэтому звездная мама решила поздравить именинницу в сети и показала архивные семейные кадры.

