Призвали европейские страны хранить больше газа в подземных хранилищах Украины.

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что возможность продолжения транзита российского газа по территории Украины отсутствует после окончания действующего контракта, пишет Bloomberg.

"Я не вижу такой возможности. На столе нет никаких возможных решений", – сказал министр в интервью Международному агентству по атомной энергии в Вене.

Он добавил, что продолжение транзита не является критически важным для энергетической безопасности.

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"Мы готовы это прекратить... Если бы кто-то сказал, что это критически важный вопрос для выживания зимой, что это вопрос безопасности поставок, это одна ситуация. Но я не вижу такой ситуации", – отметил Галущенко.

Он призвал больше европейских стран хранить газ в подземных хранилищах в Украине вместо того, чтобы продолжать покупать российский ресурс. По его словам, Украина может предложить мощности для хранения на 15 миллиардов куб. м газа, что превышает 14 миллиардов куб. м российского топлива, которые прошли транзитом через Украину в прошлом году.

"Я думаю, что это справедливо. Не говорите, что мы не можем жить без российского газа", – сказал глава Минэнерго.

Стоит отметить, что Галущенко противоречит заявлению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, который отметил, что Украина готова продолжить транзит российского газа через свою ГТС при условии инициативы со стороны стран Евросоюза. В то же время о продлении действующего контракта с "Газпромом" или подписании нового речь не идет.

Транзит российского газа

Действие контракта на транзит российского газа через Украину заканчивается в 2024 году. Ранее УНИАН писал, что Европейский Союз готовится отказаться от продления ключевого соглашения с Россией по использованию украинского транзитного газопровода, когда оно закончится в конце года.

Шмыгаль ранее также заявлял, что Украина не собирается вести переговоры с россиянами и продлевать контракт. В России тогда прокомментировали, что будут использовать альтернативные маршруты и поставки сжиженного природного газа морем, если Украина не продлит соглашение на транзит.

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