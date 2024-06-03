Проект "Сила Сибири-2" станет спасением для "Газпрома", поскольку зависимость Москвы от Пекина растет.

Попытки России заключить крупную сделку по строительству газопровода с Китаем зашли в тупик. Причиной стали необоснованные, по мнению Москвы, требований Пекина по цене и объемам поставок.

Издание Financial Times пишет, что жесткая позиция Пекина в отношении газопровода "Сила Сибири-2" подчеркивает, что вторжение России в Украину привело к тому, что Владимир Путин стал более зависим от китайского лидера Си Цзиньпина в экономических вопросах.

Отмечается, что Китай запросил цену, близкую к сильно субсидируемым внутренним ценам России, и обязуется покупать лишь небольшую часть запланированной годовой мощности газопровода в 50 млрд кубометров газа.

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Одобрение строительства газопровода изменит плачевное состояние "Газпрома", связав китайский рынок с газовыми месторождениями на западе России, которые когда-то снабжали Европу.

Тупиковая ситуация с соглашением по газопроводу "Сила Сибири-2" привела к тому, что Алексей Миллер, глава "Газпрома", не поехал с Путиныс в Пекин. По словам Татьяны Митровой, научного сотрудника Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета, Миллер вместо этого отправился в поездку в Иран, хотя был бы крайне важен на переговорах с Китаем, и его отсутствие было "весьма символичным".

По словам Александра Габуева, директора Российско-Евразийского центра Карнеги в Берлине, неспособность России заключить сделку подчеркивает, что война на Украине сделала Китай старшим партнером в отношениях между странами.

Потребность Китая в импортном газе к 2030 году составит около 250 млрд куб. м по сравнению с менее чем 170 млрд куб. м в 2023 году. Уровень спроса в 2030 году может быть в значительной степени или полностью удовлетворен за счет существующих контрактов на поставку газа по трубопроводам и СПГ. Однако к 2040 году разрыв между китайским спросом на импорт и существующими обязательствами достигнет 150 млрд куб. м. Отсутствие у России альтернативного сухопутного маршрута для экспорта газа означает, что "Газпрому" придется принять условия Китая.

Китай и так платит России за газ меньше, чем другим своим поставщикам: средняя цена составляет 4,4 доллара за миллион британских тепловых единиц по сравнению с 10 долларами для Мьянмы и 5 долларами для Узбекистана, подсчитали исследователи CGEP на основе таможенных данных за 2019-21 годы. В те же годы Россия экспортировала газ в Европу по цене около 10 долларов за миллион БТЕ. Экспорт "Газпрома" в Европу упал до 22 млрд куб. м в 2023 году с 230 млрд куб. м в год в среднем за десятилетие до полномасштабного вторжения в Украину и в дальнейшем поставки будут сокращаться. Неспособность договориться об увеличении поставок в Китай станет серьезным дополнительным ударом.

Потери "Газпрома" - последние новости

В 2023 году российский газовый монополист понес убытки в размере 629 миллиардов рублей или 6,9 миллиарда долларов, что стало крупнейшими потерями за последние 25 лет. После чего "Газпром" начинает распродажу имущества. Компания объявила о поиске покупателей на крупные объекты недвижимости в Москве и Подмосковье.

Первый год полномасштабного вторжения России в Украину обернулся для "Газпрома" потерей 1,226 триллиона рублей, а за 2023 год чистая прибыль головной компании "Газпрома" сократилась еще на 7% – до 696 миллиардов рублей.

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