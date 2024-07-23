Отмечается, что пока что запрет действует до конца лета.

Правительство Российской Федерации снова вводит запрет на экспорт бензина. Решение призвано остановить рост цен на топливо на оптовом рынке, где цены взлетели на десятки процентов и возник дефицит марки Аи-95.

РосСМИ пишут, что запрет снова будет действовать с 1 августа до конца лета, но его могут продлить.

"Если действительно мы будем видеть, что на сентябрь–октябрь потребуется продолжение запрета поставок на экспорт бензина, то это решение будет принято", - заявил вице-премьер Александр Новак.

Видео дня

С начала июня оптовые цены на бензин Аи-95 в России взлетели на 44%, превысив 70 тысяч рублей за тонну, а на рынке возник "хронический дефицит".

После серии украинских ударов по российским НПЗ объемы переработки нефти в июне упали до 2-летних минимумов. Выпуск бензина с конца декабря по конец мая обвалился на 20%, а дизельного топлива - на 11%.

Стоит отметить, что в прошлый раз запрет на экспорт действовал с 1 марта до конца мая.

Цены в России - последние новости

Рост цен в России фиксируют шестой месяц подряд: это указывает на серьезные трудности, с которыми столкнулся Центральный банк в борьбе с инфляцией.

Сообщается, что годовая инфляция в июне выросла до 8,59% с 8,30% в предыдущем месяце. А основные продукты питания (например, овощи) стали дороже на 19%, если сравнивать с предыдущим годом.

Вас также могут заинтересовать новости: