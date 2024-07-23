Правительство Российской Федерации снова вводит запрет на экспорт бензина. Решение призвано остановить рост цен на топливо на оптовом рынке, где цены взлетели на десятки процентов и возник дефицит марки Аи-95.
РосСМИ пишут, что запрет снова будет действовать с 1 августа до конца лета, но его могут продлить.
"Если действительно мы будем видеть, что на сентябрь–октябрь потребуется продолжение запрета поставок на экспорт бензина, то это решение будет принято", - заявил вице-премьер Александр Новак.
С начала июня оптовые цены на бензин Аи-95 в России взлетели на 44%, превысив 70 тысяч рублей за тонну, а на рынке возник "хронический дефицит".
После серии украинских ударов по российским НПЗ объемы переработки нефти в июне упали до 2-летних минимумов. Выпуск бензина с конца декабря по конец мая обвалился на 20%, а дизельного топлива - на 11%.
Стоит отметить, что в прошлый раз запрет на экспорт действовал с 1 марта до конца мая.
Цены в России - последние новости
Рост цен в России фиксируют шестой месяц подряд: это указывает на серьезные трудности, с которыми столкнулся Центральный банк в борьбе с инфляцией.
Сообщается, что годовая инфляция в июне выросла до 8,59% с 8,30% в предыдущем месяце. А основные продукты питания (например, овощи) стали дороже на 19%, если сравнивать с предыдущим годом.