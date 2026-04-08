Цены на топливо на АЗС должны снизиться: Свириденко дала обнадеживающий прогноз

Цены на топливо на АЗС в Украине должны снизиться в связи со снижением стоимости нефти на мировом рынке. Об этом в своем Telegram-канале написала премьер-министр Юлия Свириденко после встречи с председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергеем Корецким.

По ее словам, "Укрнафта" уже начала снижать цены на топливо.

"Фиксируем снижение котировок на основных биржах, что должно непосредственно повлиять на цены на топливо в Украине. Государственная сеть АЗК "Укрнафта" уже отреагировала и начала снижение цен. При сохранении текущей мировой динамики ожидается более существенное снижение", – отметила глава правительства.

Свириденко рассчитывает, что другие крупные сети также начнут снижать цены на топливо.

"Ожидаем аналогичной реакции от других участников рынка. Рынок должен справедливо реагировать на изменение ценовой конъюнктуры", – подчеркнула премьер-министр.

Она также дала понять, что топлива в Украине хватает.

"В марте обеспечены рекордные за последние 5 лет объемы поставок. Аналогичная динамика сохранится и в апреле", - подытожила глава правительства.

Цены на бензин в Украине - последние новости

Из-за войны на Ближнем Востоке и скачка цен на нефть стоимость топлива на украинских АЗС резко выросла. В частности, 7 апреля стоимость дизельного топлива, в среднем, выросла на 42 копейки, превысив отметку в 90 гривень за литр.

Впрочем, на фоне заявления президента США Дональда Трампа о перемирии на Ближнем Востоке, а также обещания Ирана разблокировать Ормузский пролив цены на нефть упали более чем на 10 долларов.

