Дизель в марте подорожал более чем на 22 гривни: что происходит с ценами на АЗС

Оснований для удешевления топлива пока нет, а дизель может еще больше подорожать.

Средние цены на бензин на АЗС в марте выросли на 8,58 гривни за литр – до 71,71 грн/л. При этом стоимость дизеля подскочила на 22,43 грн/л – до 85,39 гривни за литр.

Издание enkorr отмечает, что рост цен на топливо вызван его подорожанием в Европе из-за боевых действий на Ближнем Востоке. Более существенное подорожание дизельного топлива журналисты объясняют большим спросом на него в Евросоюзе и его дефицитом в странах блока. Как известно, страны ЕС являются важными поставщиками топлива в Украину.

"По словам операторов, после существенного скачка в первые дни подорожания (местами до 80% и выше) продажи быстро пошли вниз и, очевидно, быстро не вернутся", – отмечается в материале.

Цены на АЗС

По подсчетам издания, в марте в топ-10 сетей с самой высокой ценой на дизель попали, в частности, Chipo, Parallel и Ovis.

"Немного не дотянул "Авантаж 7", хотя по сети рекордный рост (цен на дизель в марте, – УНИАН) – 27 грн/л", – подчеркивают журналисты.

Немного уступила "Авантаж 7" сеть Chipo. Здесь, по итогам марта, дизельное топливо подорожало на 26,77 грн/литр.

"Львовская сеть попала и в десятку самых быстрых по темпам роста цен на бензин – 12,98 грн/л (73,88 грн/л)", – добавляет издание.

В сети Parallel дизель, по итогам марта, подорожал до 86,18 грн/л (+24,94 грн/л), а бензин – до 73,92 грн/л (+12,86 грн/л).

Самые низкие цены на дизель были зафиксированы в сети "Днепронафта" в Днепропетровской области – 80,99 грн/л. Несмотря на это, его стоимость в этой сети в прошлом месяце выросла на 23,50 гривни за литр.

"Еще одна сеть из этого региона – RLS – отличилась самой низкой ценой на бензин – 67,90 грн/л", – отмечается в материале.

Эксперты пока не ожидают снижения цен на топливо в Украине. Более того, есть все условия для его дальнейшего подорожания.

Ситуация в Иране и цены на бензин в Украине – последние новости

После заявлений президента США Дональда Трампа о переговорах с Ираном цены на нефть несколько снизились, однако продолжение боевых действий, новые угрозы в адрес Ирана, а также существенное ограничение трафика через Ормузский пролив стимулировали рост стоимости "черного золота". По состоянию на утро 2 апреля нефть марки Brent торговалась по 108,10 доллара за баррель.

Средние цены на украинских АЗС на дизельное топливо 1 апреля выросли на 43 копейки – до 85,82 гривен за литр.

