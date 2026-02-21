Ожидание войны нагнетает страх: цены на топливо в Украине взлетят, - эксперт

Военная операция против Ирана может начаться уже совсем скоро.

В Украине подорожает топливо, но причиной этого является не прекращение поставок по трубопроводу из Словакии и Венгрии, а курс валюты и цена на нефть.

Об этом в соцсети написал известный эксперт рынка топлива Дмитрий Леушкин.

"Валюту постепенно отпускают, стимулируют экспорт, снижают дефицит бюджета, это понятно. Вот с нефтью там узел на Иране завязан. Есть два мнения. Либо на неделе, либо уже после Рамадана. Но ожидание военной операции нагнетает страх на рынок", – считает специалист.

Эксперт отметил, что Ормузский пролив фактически является главной артерией мирового нефтяного рынка, поскольку через него проходит около 20% глобальных объемов поставок.

Если движение танкеров там будет заблокировано или серьезно ограничено на длительное время, цены на нефть на волне паники могут вырасти до $100 за баррель.

"Даже трудно представить, как это отразится на стоимости топлива в Украине", – высказался Леушкин.

Специалист отметил, что сегодня оптовые цены выросли еще на гривну, а до этого рынок уже добавил примерно гривну постепенного повышения. Вероятно, эти изменения отразятся на розничных ценах – ориентировочно в течение ближайших двух недель.

"Все это прилетит в розницу в течение двух недель. Пока что разворота не просматривается, поэтому розница будет как нитка за иглой за оптовым рынком шагать", – добавил Леушкин.

Напомним, 18 февраля глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Будапешт приостановил экспорт дизельного топлива в Украину и не намерен его возобновлять, пока украинская сторона не возобновит транспортировку нефти по трубопроводу "Дружба", который в январе был поврежден в результате действий РФ.

Ранее Леушкин уже отмечал, что прекращение поставок дизельного топлива из Венгрии и Словакии в Украину не приведет к заметным ценовым колебаниям на внутреннем рынке, поскольку в настоящее время доля этого ресурса в общем объеме импорта не превышает 10%.

Также он прогнозировал, что цены на бензин и дизель на украинских АЗС могут дополнительно вырасти примерно на 1 гривну после установления стабильной плюсовой температуры воздуха – при условии, что мировые котировки на нефть останутся на нынешнем уровне.

