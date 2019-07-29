Bloomberg: Восточная Европа любит атомную энергетику, но она ей не по карману

В регионе рассматривают новые реакторы и АЭС как способ обеспечить энергетические потребности и сократить выбросы в атмосферу, но после Чернобыля атомная энергетика стала чрезвычайно дорогим удовольствием.

Золтан Горог готов к вторжению России. Агент по недвижимости в венгерском городе Пакс установил перед входом в свой офис вывески кириллицей. Он установил пустые столы для персонала, который собирается нанять, как только бизнес пойдет вверх. Но наплыва людей пока не произошло. Через пять лет после того, как правительство Венгрии подписало соглашение с российской компанией «Росатом» на строительство двух новых реакторов на старой атомной электростанции вблизи города, масштабные работы еще не начались.

«Нужно понимать, что построить АЭС – это не так же просто, как, к примеру, автомобильный завод», - сказал Bloomberg Горог, который готовится расселять инженеров, электриков и физиков.

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«Трудно себе даже представить те изменения, которые приближаются», - добавил он, усевшись за компьютер, чтобы показать доступные для аренды квартиры. Это жилье слишком дорогое для местных жителей. Но оно ждет богатых гостей из России.

Более богатые страны Европы, такие как Германия и Франция, морщатся от идеи построения новых реакторов из-за стоимости таких проектов и рисков для окружающей среды. Но для посткоммунистических стран проблема не в отсутствии ядерного энтузиазма, а в том, что им не хватает возможностей для построения новых реакторов. В регионе, где АЭС, построенные еще во времена СССР, до сих пор используются, властям не хватает времени и денег. Эксплуатационный срок станций вот-вот закончится. Рост спроса и требования по сокращению выбросов углекислого газа в атмосферу вынуждают правительства искать возможности строить новые реакторы. Кроме того, Венгрия, Словакия, Чехия, Румыния и Словения также рассматривают возможности расширить или обновить имеющиеся станции. Болгария и Польша вообще хотят строить новые АЭС.

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Но эти планы часто сдерживаются высокой стоимостью строительных работ и сложностью конструкторских требований Евросоюза. Таким образом, проекты в регионе приходится откладывать минимум на десятилетие. Новые реакторы стоят в среднем 16,8 миллиарда долларов. Но при этом правительства могут оказаться под давлением требований оживить работу.

«С точки зрения стоимости это не очень выгодная технология сейчас. И вполне вероятно, что она такой никогда уже не станет», - говорит аналитик по энергетической политике Bloomberg Intelligence Роб Барнетт.

«Под большим вопросом то, хотят ли правительства, чтобы эта технология существовала и готовы ли они платить субсидии за то, чтобы генерировать таким образом энергию», - добавил он.

Больше всего продвинулась вперед Словакия, которая может присоединить новый реактор к системе электроснабжения уже в следующем году. Хотя процесс построения постоянно натыкался на задержки, протесты со стороны Австрии и ссоры из-за неправильного использования финансирования.

Более типичный пример – Болгария, которая до сих пор не может найти деньги на строительство второй АЭС в северном городе Белене. План сначала рухнул вместе с падением коммунистического режима в стране. Он стоил Софии почти четверть экономики. Польша, которая остается крупнейшим в Европе потребителем угля, теперь хочет построить свой первый реактор до 2033 года. Однако, правительство до сих пор не одобрило выделение финансирования.

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Венгрия собрала большую часть денег от 12,5 миллиарда евро, необходимых для постройки новой станции в Паксе в соответствии с соглашением от января 2014 года. Эта сделка стала иллюстрацией теплых отношений между премьер-министром Виктором Орбаном и российским президентом Владимиром Путиным. Россия, собственно, финансирует 80% построения реакторов для Венгрии. Москва выделила 10 миллиардов евро для Будапешта, которые он должен вернуть с процентами.

Однако, этой суммы все равно не хватит, чтобы начать процесс воплощения проекта. Понадобилось почти два года, чтобы ЕС одобрил строительство реакторов. И еще два года прошло после того. Правительство Венгрии не прямо, но обвиняет «Росатом» в срыве планов. И поскольку запустить реакторы в 2026 году, как было задумано, не удастся, Будапешт пытается вещать Москву отложить выплату долга до тех пор, пока не начнется генерирование электроэнергии. «Росатом» во всем обвиняет ЕС и уверяет, что работа в Венгрии продолжится летом.

Строительство атомных электростанций – это самый дорогой вариант через целые слои требований к безопасности. Три крупнейшие ядерные аварии: на АЭС «Три-Майл-Айленд» в США, на Чернобыльской АЭС в Украине и АЭС «Фукусима» в Японии, — помогли усилить научные и технологические требования к ядерной энергетике. В случае Пакса в Венгрии было одобрено только 3 тысячи из 6 тысяч необходимых разрешений.

«Один из уроков Чернобыля в том, что очень важно рассматривать вопросы ядерной безопасности прозрачно», - сказал директор по ядерной безопасности ЕБРР Бальтазар Лидауер.

Но несмотря на все риски, ядерная энергетика пользуется поддержкой большинства населения, особенно в городах, которые ближе всего расположены к АЭС и где население в основном работает на этих станциях.