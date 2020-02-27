Volkswagen представил спортивный Golf нового поколения

Хот-хэтч предложат клиентам с бензиновым мотором, а также с дизелем и гибридной силовой установкой.

Компания Volkswagen представила "заряженные" версии хэтчбека Volkswagen Golf восьмого поколения.

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Об этом сообщает Аutonews.ru.

"Новинку клиентам предложат с бензиновым мотором, а также с дизелем и гибридной силовой установкой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что хот-хэтч Volkswagen Golf GTI получил 2,0-литровый бензиновый турбомотор с четырьмя цилиндрами. Мощность агрегата составляет 245 л. с. и 370 Н·м крутящего момента. Двигатель может работать совместно с шестиступенчатой механической коробкой передач. Опционально доступен семиступенчатый "робот" с двумя сцеплениями.

"Автомобиль построен на модернизированной платформе MQB. Хэтчбек получил подвеску типа "Макферсон" спереди и многорычажку сзади. Автомобиль имеет передний привод, электронную блокировку дифференциала и адаптивные амортизаторы. От остальных модификаций GTI отличается спортивной выхлопной системой с двумя патрубками и тормозными суппортами красного цвета. На выбор клиентам предлагаются 17-, 18- и 19-дюймовые колесные диски", - подчеркивает издание.

Также клиентам предложат дизельную модификацию "заряженного" хэтчбека под названием Volkswagen Golf GTD. Такая версия оснащается 2,0-литровым агрегатом TDI с отдачей 200 л. с. и 400 Н·м крутящего момента. Мотор работает совместно с семиступенчатой роботизированной коробкой передач.

Гибридный Volkswagen Golf GTE оснащается турбомотором 1,4 TSI мощностью 150 л. с. и электродвигателем. Суммарная мощность такого хот-хэтча - 245 лошадиных сил. На одной электротяге новинка может проехать около 60 километров.

Динамические характеристики "заряженных" Golf пока неизвестны. Публичный дебют машин состоится на автосалоне в Женеве в начале марта. Ожидается, что прием заказов на новинки начнется этим летом. Первые автомобили появятся у дилеров осенью нынешнего года.

Стандартный восьмой "Гольф" дебютировал в октябре 2019 года. По предварительным данным, базовым мотором станет 1,6-литровый атмосферник мощностью 110 л. с., который может сочетаться как с механической коробкой передач, так и с шестиступенчатым "автоматом". А старшей будет версия с прежним 1,4-литровым турбоагрегатом TSI мощностью 150 л. с., который будет работать в паре исключительно с семиступенчатой DSG.