Радикальное изменение внешности: новый BMW M5 заметили на дороге (видео)

Седан проходит испытания на легендарной немецкой трассе Нюрбургринг.

В сеть попало видео обновленного BMW M5 2027 года. Премиальный седан ждут обновления как в дизайне кузова, так и в салоне. Об этом сообщает Motor1.

Тестовый седан покрыт камуфляжной пленкой, но некоторые элементы дизайна все же заметны. В частности, передняя часть модели напоминает электрокары серии Neue Klasse.

Большие "ноздри" исчезли, уступив место новой решетке, которая плавно сочетается с фарами. Нечто подобное ранее уже можно было увидеть на новом электрическом iX3. В то же время M5 2027 года получил "агрессивный" передний бампер с множеством воздухозаборников.

Задние фонари выглядят более изящными, чем у текущего M5. Однако это может быть временным решением – более поздние варианты могут выглядеть иначе.

По словам специалистов Motor1, еще никогда в истории M5 спортивный седан не получал столь радикального обновления в рамках одного поколения. Эксперты отмечают, что благодаря новому внешнему виду и полностью переработанной приборной панели он будет производить впечатление модели следующего поколения.

Neue Klasse – другие новости

Ранее УНИАН сообщил, что все новые модели BMW будут придерживаться стилистики, получившей название Neue Klasse.

Электромобили и автомобили с двигателями внутреннего сгорания будут иметь разные пропорции и элементы салона, однако, как говорят в BMW, "общее впечатление и ощущения от них останутся схожими".

Напомним, в 2025 году в издании Top Gear определили лучший автомобиль года – им оказался новый электрический кроссовер BMW iX3, который стал первой моделью семейства Neue Klasse.

