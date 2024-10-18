Первым серийным BMW, выполненным в стиле Neue Klasse, станет новый электрический кроссовер.

Все будущие модели известного бренда будут придерживаться стилистики, которая получила название Neue Klasse. Об этом, со ссылкой на шеф-дизайнера BMW Адриана ван Хойдонка, сообщает Carscoops.

По словам шеф-дизайнера, электрические авто и модели, оснащенные двигателями внутреннего сгорания, будут иметь разные пропорции и детали оформления салона, однако "общий вид и ощущения от них будут одинаковыми".

Первой серийной моделью, которую выполнят в новом стиле, будет электрический кроссовер, который должен появиться на рынке в следующем году. Затем мир увидит новый седан.

Видео дня

Адриан ван Хойдонк напомнил о революционном проекционном дисплее Panoramic Vision, который станет одной из главных особенностей моделей BMW следующего поколения.

Среди других "фишек" - центральный дисплей необычной формы, футуристические элементы управления и "зеленые" материалы. Оценить решения можно будет после официальной презентации новинок.

BMW - новости, которые достойны внимания

Летом сообщалось, что украинцы приобрели рекордное количество новых BMW. Благодаря этому в июне немецкая марка неожиданно заняла вторую строчку украинского рейтинга новых легковых автомобилей.

А недавно известный эксперт по подержанным авто Адам Моррис назвал недорогой спортивный седан, который "будет долго радовать своего владельца". По мнению специалиста, потенциальным автовладельцам стоит обратить внимание на BMW 3-Series G20.

Вас также могут заинтересовать новости: