BMW M5 получила юбилейную версию: самый мощный двигатель и декор из золота (фото)

Представлена ограниченная серия BMW M5 Edition 35 Years.

«Заряженный» седан BMW M5 получил лимитированную версию Edition 35 Years. Всего будет построено 350 таких автомобилей, каждый из которых получит самый мощный в истории модели двигатель, элементы декора из каталога BMW Individual и анодированные золотом декоративные панели.

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Особое издание BMW M5 Edition 35 Years посвящено 35-летию модели и основано на M5 Competition. Под капотом седана установлен 4,4-литровый битурбомотор V8, который, как и на обычной версии, выдает 625 лошадиных сил и 750 Нм. Юбилейная «Эм-пять» также оснащена полным приводом M xDrive и активным дифференциалом в задней оси. Время разгона до «сотни» — 3,3 секунды, до 200 — 10,8 секунды, пишет motor.ru.

Отличие от стандартной M5 Competition заключается в окрасе кузова Frozen Dark Grey из каталога BMW Individual со специальной пигментацией и матово-шелковой поверхностью, новых 20-дюймовых колесах цвета Graphite Grey и тормозных суппортах, выкрашенных в глянцевый черный (также доступна карбон-керамика с золотистыми суппортами). В салоне седана установлены мультиконтурные M-кресла, в отделке используется кожа, а алюминиево-карбоновые панели анодированы золотом. На пороги нанесены надписи M5 Edition 35 Jahre, а на крышку подстаканника — M5 Edition 35 Jahre 1/350.

В продаже на основных рынках спецверсия появится в июле этого года.

Нынешнее поколение BMW M5 — шестое по счету. Первое вышло в 1985 году и было построено на базе 535i (E28). Седан оснащался шестицилиндровым рядным двигателем объемом 3,5 литра от M1, который выдавал 286 лошадиных сил и 340 Нм крутящего момента. С места до «сотни» машина разгонялась за 6,9 секунды.