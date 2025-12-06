Провал года: эти элитные электрокары 'сыпятся' за несколько недель

Электромобили ежегодно становятся быстрее, экономичнее и технологичнее, однако их надежность все еще существенно отстает от ожиданий. По данным Consumer Reports, некоторые модели имеют высокий запас хода и впечатляющую динамику, но страдают от базовых проблем - от глюков софта до серьезных сбоев в силовых системах, пишет BGR.
Рейтинги составлены на основе ответов около 300 тысяч владельцев авто, которые сообщали о проблемах в 20 различных системах. Ниже - девятка наименее надежных электромобилей года.
Audi Q8 E-Tron (2024)
Роскошный внедорожник с превосходными характеристиками оказался проблемным уже в первые дни после покупки. Владельцы массово жаловались на:
- нестабильность зарядки;
- отказы тормозов;
- проблемы с рулевой тягой и подвеской.
Из-за этого модель получила один из самых низких рейтингов надежности и удовлетворенности владельцев.
Rivian R1S (2025)
Несмотря на высокий запас хода и мощность, модель имеет семь отзывов, включая:
- ошибками в работе системы обнаружения авто;
- отказами внешнего освещения.
Consumer Reports также дал низкий прогнозируемый рейтинг из-за неудачной истории предыдущих лет.
Chevrolet Blazer EV (2024)
Модель столкнулась с четырьмя серьезными отзывами, среди которых:
- самопроизвольное открывание дверей во время движения;
- самопроизвольное включение стояночного тормоза.
Из-за этого Blazer EV 2024 года получил один из худших баллов надежности.
Cadillac Lyriq (2024)
Несмотря на статус премиального электрокроссовера, Lyriq страдает от проблем с зарядкой, неисправностей аккумулятора и имеет пять отзывов по ремням безопасности.
Модель получила один из самых низких рейтингов надежности в сегменте.
Lucid Air (2025)
Один из технически самых мощных электромобилей мира... но с очень низкой реальной надежностью.
Три отзыва включают сбои задней камеры, внезапное отключение силового агрегата и неисправности электросистем.
Прогнозируемый рейтинг также крайне низкий.
Fisker Ocean (2023)
Самый скандальный в списке: производитель обанкротился сразу после выхода модели.
Проблемы: хаотичные неисправности и падение стоимости более чем на 80%. Consumer Reports назвал Ocean "одним из худших электромобилей, которые можно приобрести".
Cadillac Lyriq (2025)
Новый год - те же недостатки, что у модели 2024 и тот же один из самых низких прогнозируемых рейтингов надежности, говорят эксперты.
Chevrolet Blazer EV (2025)
Обновленная версия не избавилась от хронических проблем:
- технология аккумуляторов Ultium вызывает беспокойство;
- низкий прогнозируемый рейтинг;
- повторение проблем модели 2024 года.
Rivian R1T (2025)
Мощный пикап, который страдает от сбоев электросистем и ошибок во внешнем освещении.
Consumer Reports снова оценил модель ниже среднего.
В рейтинг вошли модели с самыми низкими показателями надежности или низким прогнозируемым рейтингом, сформированным на основе предыдущих поколений. Оценивали 20 категорий дефектов, от софта до силовых систем.