Провал года: эти элитные электрокары 'сыпятся' за несколько недель

Новое исследование выявило девять моделей, которые чаще всего ломаются, имеют проблемы с электроникой и попадают под отзыв.

Электромобили ежегодно становятся быстрее, экономичнее и технологичнее, однако их надежность все еще существенно отстает от ожиданий. По данным Consumer Reports, некоторые модели имеют высокий запас хода и впечатляющую динамику, но страдают от базовых проблем - от глюков софта до серьезных сбоев в силовых системах, пишет BGR.

Рейтинги составлены на основе ответов около 300 тысяч владельцев авто, которые сообщали о проблемах в 20 различных системах. Ниже - девятка наименее надежных электромобилей года.

Audi Q8 E-Tron (2024)

Роскошный внедорожник с превосходными характеристиками оказался проблемным уже в первые дни после покупки. Владельцы массово жаловались на:

Видео дня

нестабильность зарядки;

отказы тормозов;

проблемы с рулевой тягой и подвеской.

Из-за этого модель получила один из самых низких рейтингов надежности и удовлетворенности владельцев.

Rivian R1S (2025)

Несмотря на высокий запас хода и мощность, модель имеет семь отзывов, включая:

ошибками в работе системы обнаружения авто;

отказами внешнего освещения.

Consumer Reports также дал низкий прогнозируемый рейтинг из-за неудачной истории предыдущих лет.

Chevrolet Blazer EV (2024)

Модель столкнулась с четырьмя серьезными отзывами, среди которых:

самопроизвольное открывание дверей во время движения;

самопроизвольное включение стояночного тормоза.

Из-за этого Blazer EV 2024 года получил один из худших баллов надежности.

Cadillac Lyriq (2024)

Несмотря на статус премиального электрокроссовера, Lyriq страдает от проблем с зарядкой, неисправностей аккумулятора и имеет пять отзывов по ремням безопасности.

Модель получила один из самых низких рейтингов надежности в сегменте.

Lucid Air (2025)

Один из технически самых мощных электромобилей мира... но с очень низкой реальной надежностью.

Три отзыва включают сбои задней камеры, внезапное отключение силового агрегата и неисправности электросистем.

Прогнозируемый рейтинг также крайне низкий.

Fisker Ocean (2023)

Самый скандальный в списке: производитель обанкротился сразу после выхода модели.

Проблемы: хаотичные неисправности и падение стоимости более чем на 80%. Consumer Reports назвал Ocean "одним из худших электромобилей, которые можно приобрести".

Cadillac Lyriq (2025)

Новый год - те же недостатки, что у модели 2024 и тот же один из самых низких прогнозируемых рейтингов надежности, говорят эксперты.

Chevrolet Blazer EV (2025)

Обновленная версия не избавилась от хронических проблем:

технология аккумуляторов Ultium вызывает беспокойство;

низкий прогнозируемый рейтинг;

повторение проблем модели 2024 года.

Rivian R1T (2025)

Мощный пикап, который страдает от сбоев электросистем и ошибок во внешнем освещении.

Consumer Reports снова оценил модель ниже среднего.

В рейтинг вошли модели с самыми низкими показателями надежности или низким прогнозируемым рейтингом, сформированным на основе предыдущих поколений. Оценивали 20 категорий дефектов, от софта до силовых систем.

Вас также могут заинтересовать новости: