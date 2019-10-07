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В Харькове лимузин застрял в грязи посреди футбольного поля (видео)

03:15, 07 октября 2019
Курьёзы
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Автомобиль пришлось выталкивать пятерым мужчинам / скриншот

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Видео инцидента опубликовало сообщество "Харьков 1654" в Facebook.

Инцидент произошел на улице Гарибальди, которая расположена на окраине самого большого спального района города - Салтовки.

Автомобиль пришлось выталкивать пятерым мужчинам.

В комментариях пользователи предположили, что лимузину пришлось выехать на футбольное поле, так как он не смог развернуться в забитом другими машинами дворе многоэтажки.

Как сообщал УНИАН, братья-ромы в Хмельницкой области смастерили 7-метровый лимузин из "Жигулей".

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Теги: #Харьков#лимузинпогода в Харькове