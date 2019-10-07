В Харькове лимузин застрял в грязи посреди футбольного поля (видео)
03:15, 07 октября 2019Курьёзы
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Инцидент произошел на улице Гарибальди, которая расположена на окраине Салтовки.
Автомобиль пришлось выталкивать пятерым мужчинам / скриншот
В спальном районе Харькова свадебный лимузин застрял в грязи посреди футбольного поля.
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Видео инцидента опубликовало сообщество "Харьков 1654" в Facebook.
Инцидент произошел на улице Гарибальди, которая расположена на окраине самого большого спального района города - Салтовки.
Автомобиль пришлось выталкивать пятерым мужчинам.
В комментариях пользователи предположили, что лимузину пришлось выехать на футбольное поле, так как он не смог развернуться в забитом другими машинами дворе многоэтажки.
Как сообщал УНИАН, братья-ромы в Хмельницкой области смастерили 7-метровый лимузин из "Жигулей".
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