Ожидается, что компания запустит электромобиль в конце следующего года.

Первый электромобиль Ferrari будет стоить не менее 500 000 евро. Люксовый автопроизводитель готовится к открытию завода, на котором будет производить эти авто, что позволит увеличить производство группы на треть.

Издание Reuters пишет, что итальянский бренд, известный своими ревущими бензиновыми двигателями, заявил, что запустит электромобиль в конце следующего года.

Ценник, в который не включены функции и персональные штрихи, которые обычно добавляют 15-20%, намного выше средней цены продажи Ferrari в первом квартале этого года, составляющей около 350 000 евро, включая дополнительные услуги.

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В менее эксклюзивном сегменте, Porsche (P911_p.DE), открывает новую главу электрический Taycan начинается примерно от 100 000 евро.

Новый завод - это смелый шаг для Ferrari, которая в прошлом году поставила менее 14 000 автомобилей, поскольку в конечном итоге он позволит увеличить производственные мощности примерно до 20 000. Эксклюзивность лежит в основе престижа марки, а также ее высоких цен, поэтому любое увеличение объемов производства сопряжено с риском.

Однако Ferrari своим внедорожником Purosangue, запущенным в 2022 году, показала, что может добиться успеха, выйдя за рамки своих традиционных спорткаров.

"Спрос на Ferraris растет, и у них есть возможность удовлетворить часть этого спроса без ущерба для эксклюзивности", - говорит Фабио Кальдато, менеджер AcomeA SGR.

Листы ожидания на некоторые модели могут достигать двух лет. По словам Кальдато, попадание в лист ожидания – это уже символ статуса. При этом он отметил, что число потенциальных состоятельных покупателей увеличивается на развивающихся рынках, как Индия и Ближний Восток.

Стоит отметить, что конкуренты из Lamborghini планируют начать продажи своей первой EV-модели в 2028 году. Ее генеральный директор Стефан Винкельманн заявил, что важнее иметь правильный продукт, чем быть первым.

Аналитик Mediobanca Андреа Баллони сказал, что, по его мнению, новый EV от Ferrari будет иметь высокую цену, чтобы помочь сохранить маржу, компенсируя разработку новой полностью электрической технологии и большее количество деталей, поставляемых извне.

"Я ожидаю, что новый EV будет нишевой моделью, на которую придется чуть более 10% годовых продаж", - сказал Баллони, добавив, что основные клиенты Ferrari по-прежнему предпочитают бензиновые модели.

Электрические авто - последние новости

Еврокомиссия подготовила для производителей электромобилей из Китая временные тарифы. Предполагается, что из-за этого китайские компании столкнутся с дополнительными сборами в размере около 25%.

При этом в этом году победителями премии World Car of the Year 2024 в большинстве номинаций оказались электрические автомобили. В частности, лучшим авто в мире признали электромобиль Kia EV9.

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