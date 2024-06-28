Разочарованию нет предела: появились фото прототипа первого электрокара Ferrari

Новый электрический автомобиль хотят выпустить в следующем году, сейчас он проходит испытания.

Появились фотографии демонстратора первого электромобиля Ferrari, который планируют продавать ориентировочно за 500 тысяч евро. Их в социальной сети Instagram выложил пользователь Дерек Корнелиссен(Derek Cornelissen).

Новые фото вызвали неоднозначную реакцию автолюбителей. Некоторые были рады увидеть первое электрическое авто от известного итальянского бренда, однако другие обратили внимание на его "дешевый" внешний вид.

"Похож на Ford Focus", - написал один из пользователь Instagram.

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"Ferrari? Вы уверены? Мне больше напоминает Seat Leon Cupra", - написал в свою очередь один из читателей автомобильного портала Motor1.

Впрочем, стоит отметить, что это лишь прототип и его вид выглядит не окончательный. Сам автор снимков сообщает, что для испытаний используют сильно измененный Maserati Levante. Также сообщается, что прототип получил фары от Ferrari Roma. Сзади автомобиля установили фейковые выхлопные трубы.

Отметим, что информации о первом электромобиле Ferrari пока очень мало.

Другие новинки от Ferrari

Ранее в этом году известный итальянский бренд представил сверхмощный суперкар Ferrari 12Cilindri, который рассматривают в качестве замены для знаменитой модели 812 Superfast.

Авто оснастили высокооборотным атмосферным двигателем V12. Суперкар может разогнаться до 100 км/ч за 2,9 с и способен развивать скорость 340 км/ч.

Также некоторые СМИ сообщали, что планируются презентация новой флагманской модели Ferrari.

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