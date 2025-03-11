Отмечается, что запрет носит превентивный характер.

Запрет на ввоз животных и продукции животного происхождения из Венгрии ввела Украина. Причиной такого решения стала угрозы распространения ящура.

В Госпотребслужбе Украины сообщили, что ужесточенный контроль и превентивные меры помогут защитить украинский животноводческий сектор от опасного вируса. По данным Всемирной организации здравоохранения животных и Европейского Союза, на территории Венгрии бушует вспышка ящура.

Украина предприняла превентивные меры, чтобы предотвратить распространения заболевания.

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Госпродпотребслужба запретила ввоз в Украину:

животных, чувствительных к вирусу ящура;

генетического материала;

сырья и продуктов животного происхождения от восприимчивых видов животных

Стоит отметить, что власти Венгрии обнаружили болезнь на ферме, где содержалось 1400 животных, что стало первым случаем ящура в стране за последние 50 лет.

Справка УНИАН. Ящур - это вирусное заболевание, поражающее крупный рогатый скот, свиней, овец и коз. Вирус может передаваться через прямой контакт с больными животными, продукты животного происхождения (молоко, мясо, шкуру и т.п.), корма, предметы ухода и даже по воздуху.

Опасные продукты в Украине - последние новости

20 января 2024 года из Германии завезли различные чайные смеси, содержащие жасмин китайского происхождения, в котором были обнаружены остатки пестицидов, в частности, хлорпирифос.

Позже партию опасных кабачков из Турции обнаружили в Киевской области. В овощах превышен допустимый уровень нитратов.

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