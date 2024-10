На фоне обвинений со стороны бывшего партнера по бизнесу в Закарпатье Денниса Беэзе, немецкого бизнесмена и совладельца коммандитного общества Transkarpatia GmbH & Co.KG, которому принадлежит "Агро-Свобода", бывший руководитель Transkarpatia GmbH & Co KG и ООО "Агро-Свобода" Клаус Хээшен обратился с открытым письмом к послу Германии в Украине Мартину Егеру и аграрному атташе Ансгару Ашфальку с просьбой вмешаться в ситуацию в рамках украинского законодательства.

Ниже приводим полный текст обращения:

"Уважаемый посол Мартин Йегер! Уважаемый господин аграрный атташе Ансгар Ашфальк,

Статья Беэзе, на которую я сегодня случайно наткнулся, содержит откровенно лживые обвинения против госпожи Ярмоленко и меня.

По поручению Беэзе / директора Плавейка, договор аренды земли госпожи Ярмоленко (ООО "Свобода Агро") был проверен Министерством юстиции в Киеве. В феврале 2024 года Министерство юстиции получило от госпожи Ярмоленко законную и надлежащую аренду земли!

Beese/Plaveiko, видимо, были недовольны таким решением и со 2 октября продолжается пристальная "рейдерская атака" на компанию госпожи Ярмоленко "Свобода Агро". Цель – таким преступным подходом захватить права аренды 1200 га со всем урожаем и экономически уничтожить госпожу Ярмоленко!

Кроме того, госпожа Ярмоленко теперь имеет веские основания опасаться физической расправы!

Короткие предыстории:

В 2021 году устав Transkarpatia GmbH & Co KG был пересмотрен и определена максимальная площадь аренды в 5000 га. Со 100% голосов. Мне, как управляющему директору Transkarpatia GmbH & Co KG, пришлось сократить арендуемые площади с 7 тыс. га до 5 тыс. га, что было сделано законно в период с лета 2021 года до весны 2023 года.

15 февраля 2023 года я как акционер имел дело с другими акционерами (Beese & Co.) Transkarpatia GmbH & Co KG и договорился о реальном разделении. Уменьшение арендуемых площадей также подтверждено всеми пайщиками в этом договоре.

Вместо того, чтобы реализовать этот спор, после того, как я был отстранен от должности управляющего директора, значительные части Transkarpatia GmbH & Co KG – "Агро-Свобода" были проданы/перемещены в новосозданную австрийскую компанию Ceres Carpathia GmbH, в которой также имеет долю Besse & Co. Среди прочего, значительная часть из 5000 га прав аренды, машины и работники. Beese & Co. экономически подорвали собственную компанию, чтобы подать иски о выплате мне зарплаты директора, а также комиссионных за аренду 5000 га, на общую сумму более миллиона евро, в случае необходимости в банкротстве Закарпатья. GmbH & Co KG позволяют.

Соответствующее судебное производство продолжается в региональном суде города Киль – Германия.

Известная юридическая фирма Cornelius and Krage из Киля представляет интересы госпожи Ярмоленко и меня в гражданских и уголовных делах в Германии против Beese and Transkarpatia GmbH & Co KG.

Для того, чтобы иметь возможность выплачивать зарплату работникам ООО "Агро Свобода", госпожа Ярмоленко весной 2023 года фактически приобрела у "Агро Свобода" часть старой техники. Конечно, она согласится на судебные решения, вынесенные по этому поводу.

Подобными статьями Беэзе, вероятно, хочет прикрыть грубую преступную рейдерскую атаку на госпожу Ярмоленко и добиться для себя особого "немецкого" статуса. А в сегодняшней ситуации такие статьи, конечно, могут влиять на суды и министерские решения!

Уважаемый господин Посол Йегер,

Уважаемый господин аграрный атташе Ансгар Ашфальк,

Мистер Беэзе получил те 5000 га, которые хотел. Машины и сотрудники тоже. Беэзе и его новым австрийским коллегам никто не мешал полностью обработать эти 5 тысяч гектаров земли.

Пожалуйста, выступайте за судебные действия украинской власти для прекращения рейдерской атаки! Даже очень состоятельная "Бееза" не имеет права действовать откровенно преступно и осуществлять пристальную рейдерскую атаку!

Пожалуйста, назначьте мне встречу при следующей возможности, я буду рад лично объяснить факты и любые вопросы по этому жизненно важному для госпожи Ярмоленко делу.

С уважением

Клаус Хеешен"