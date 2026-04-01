Яйца подорожали на 30%: торговые сети ответили, будут ли они еще повышать цены к Пасхе

Куриные яйца традиционно являются одним из главных символов праздника.

За год стоимость куриных яиц от производителей выросла на 20-30%, сообщают УНИАН торговые сети. Ритейлеры заявляют, что не планируют поднимать цены на полках магазинов к Пасхе и все будет зависеть от поставщиков.

"По сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены от производителей выросли до 20%", – сообщают в пресс-службе АТБ.

Аналогичные данные приводят в торговой сети Varus.

"По сравнению с прошлым годом закупочные цены от поставщиков выросли как минимум на 30%", – повышают планку в пресс-службе Varus.

Куриные яйца больше всего подорожали в осенне-зимний период. Так происходит практически каждый год из-за ярко выраженной сезонности на рынке яиц.

Но хотя зима уже прошла, яйца на рынке продолжают дорожать и дальше. В конце марта продавцы снова повысили цены, которые до этого не менялись в течение двух недель. Так, яйца категории С1 подорожали в среднем с 62 до 66 грн за десяток. С0 подорожали с 65 до 70 грн, а самые крупные яйца с маркировкой СВ – с 72 до 77 грн.

Подобные тенденции также являются привычными и повторяются каждый год, поскольку перед Пасхой спрос на яйца увеличивается. Торговые сети, в свою очередь, приводят актуальные цены на будущие крашеные яйца.

"На данный момент в сети Varus цены на яйца зависят от категории и формата. В частности, нефасованные яйца категории С2 стоят от 5,69 грн за штуку, С0 – от 7,59 грн. Фасованные яйца: С2 (10 шт.) – от 67,9 грн, С1 (10 шт.) – от 73,8 грн, С0 (10 шт.) – от 83,7 грн", – сообщают УНИАН в пресс-службе сети.

"На данный момент розничная цена в АТБ на куриные яйца составляет от 68,2 грн до 85,9 грн по первой категории и от 71,9 грн до 81,9 грн по высшей категории", – отмечают их коллеги.

Ритейлеры уверяют, что не будут использовать ажиотаж перед Пасхой и повышать стоимость яиц – по крайней мере, в планах такого нет. Все, по их словам, зависит от производителей.

"Цены на яйца – повышение или снижение – регулируют производители. Розничные сети работают в рамках минимальных наценок, которые регулируются на государственном уровне. По предварительным прогнозам, рост цен на Пасхальные праздники не планируется", – говорят нам в АТБ.

В свою очередь в Varus отметили:

Что касается цен накануне Пасхи – они будут зависеть от отпускных цен производителей. На данный момент повышения не планируется, однако ситуация может меняться в зависимости от рынка. В то же время в сети планируются акционные предложения на фасованные яйца в последние дни перед праздником.

Цены на яйца в Украине – прогнозы экспертов

Исполнительный директор ассоциации "Союз птицеводов Украины" Сергей Карпенко отмечает, что после длительного роста в декабре-январе на сегодняшний день отпускные цены птицефабрик достигли своих пиковых значений. Дальше яйца должны только дешеветь, говорит специалист.

При этом член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что повышенный спрос приведет к удорожанию яиц. Он оценивает увеличение их стоимости в 10%. Логика здесь проста: продавцы могут повысить цены, поскольку украинцы никогда не откажутся от традиционного символа праздника.

