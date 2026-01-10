'Предупредительный выстрел': Путин бряцает 'Орешником' у границ НАТО, - Sky News

Использование "Орешника" заставляет НАТО пересматривать системы противоракетной обороны и оценивать худшие сценарии.

Гиперзвуковая баллистическая ракета средней дальности "Орешник" способна летать со скоростью 10-11 Махов и преодолевать до 5500 км, может теоретически добраться до большей части Европы. 8 января такая ракета ударила по Львову во время масштабной атаки, в которой участвовали 278 российских ракет и беспилотников, пишет Sky News.

Высокая скорость ракеты значительно сокращает время на ее обнаружение и перехват. По оценкам Королевского института объединенных служб, ракета, запущенная из западной России, может достичь Великобритании всего за 10 минут. Украинские системы ПВО, которые ранее успешно перехватывали до 80% ракет, сейчас справляются только с 54% последних атак, а гиперзвуковые ракеты еще больше усложняют защиту.

Стратегическое послание Кремля

Хотя удар по Львову привел к ограниченным физическим разрушениям, главное – демонстрация скорости, дальности и живучести ракеты. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал "Орешник" "серьезной угрозой" для безопасности Европы. Ракета попала примерно в 65 км от польской границы, подчеркивая потенциальный риск для НАТО.

"Орешник" – это больше, чем просто военное оружие, примененное против Украины: его также можно истолковать как предупредительный выстрел Кремля против того, что он называет "иностранным вмешательством" со стороны западных союзников и партнеров Украины", – пишет издание.

Несмотря на то, что последние запуски могли включать инертные боеголовки, стратегическое значение заключается в демонстрации возможностей ракеты на фоне изменения ядерной доктрины России и снижения порога ядерного ответа.

Удар "Орешником" по Украине

В ночь на 9 января армия РФ нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. По Львовской области враг ударил баллистической ракетой "Орешник".

Военный эксперт Юрий Федоров предположил, какая цель была у "Орешнико". Россия нанесла удар, чтобы, вероятно, попасть по газовому хранилищу и оказать психологическое давление на Украину и ее западных союзников, ведь эта ракета воспринимается "как нечто ужасное, как какое-то оружие чуть ли не "Судного дня".

В то же время аналитики ISW считают, что Россия выбрала целью для удара баллистической ракетой "Орешник" именно Львовскую область, чтобы отпугнуть Европу и Соединенные Штаты от предоставления Украине гарантий безопасности.

