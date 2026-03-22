Возвращение вымерших улиток: в лесах Полинезии пытаются восстановить исчезнувшую популяцию

Над возвращением улиток работал глобальный альянс зоопарков.

Улитки Partula почти исчезли из Полинезии после появления хищной иностранной улитки. Но глобальному альянсу зоопарков удалось сохранить и размножить ценных улиток, чтобы можно было попытаться вернуть их в места обитания, пишет The New York Times.

Во Французской Полинезии экологическое вмешательство человека имело катастрофические последствия. В течение 1980-х годов улитки Partula, род древесных моллюсков размером с таблетку аспирина, почти исчезли. Дело в том, что за 10 лет до того люди намеренно завезли в Полинезию хищного улитка-волка, пытаясь контролировать популяцию другого инвазивного улитка. Но улитки-волки истребили и местные виды.

Теперь партула восстанавливает свое место в тихоокеанских экосистемах благодаря новаторской инициативе по спасению, которая началась в 1991 году и сейчас включает 15 зоопарков по всему миру. Альянс, возглавляемый Лондонским зоологическим обществом, сосредоточен на разведении в неволе и реинтродукции. Недавно более 7000 партул различных видов и подвидов, находящихся под угрозой исчезновения, были выпущены на четыре острова Французской Полинезии – крупнейшая инициатива такого рода.

Тридцать пять лет назад ученым удалось спасти девять последних известных представителей Partula tohiveana, вида, широко известного как живородящая древесная улитка Муореа. На сегодняшний день организация и ее партнеры вернули более 30 000 улиток на Таити и другие острова Тихого океана, включая 11 видов и подвидов, которые когда-то считались вымершими в дикой природе, в заповедники, защищенные от хищников. Перед выпуском на волю и для облегчения мониторинга раковину каждой улитки покрывают флуоресцентной краской, которая светится синим цветом под ультрафиолетовым светом.

Тимоти Пирс, руководитель отдела моллюсков в Музее естественной истории Карнеги в Питтсбурге, назвал эту программу критически важной моделью для смягчения воздействия человека на хрупкое биоразнообразие острова. Десятилетия интенсивной природоохранной деятельности окупились два года назад, когда на острове Мо'ореа была обнаружена дикорастущая Partula tohiveana; этот вид когда-то считался утраченным. Вскоре после этого успеха была обнаружена дикорастущая Partula varia на острове Хуахине, что стало первым случаем за три десятилетия, когда эти редкие улитки естественным образом восстановили свои родные среды обитания.

