Вблизи ЧАЭС зафиксировали поющих птиц, имитирующих чужие голоса

Чижи привлекают не только своим пением, но и ярко-желтой окраской.

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике зафиксировали чижей, которые своим звонким пением знаменуют приближение весны.

По словам специалистов, чиж – живая, подвижная птичка, которую трудно не заметить. Его пение – это звонкая, переливающаяся смесь щебетания, свистов и коротких трелей. Отмечается, что эта птица не поет "по нотам", как соловей, зато делает это часто, охотно и с большой фантазией: в ее песне можно услышать элементы пения других птиц, ведь она искусный имитатор", - рассказали в заповеднике.

"Наиболее активно чиж поет в конце зимы и в начале весны, когда еще холодно, но световой день уже увеличивается. Именно тогда его голос звучит особенно уместно, как будто маленький анонс весны среди голых крон", - отмечают в учреждении.

Отмечается, что необычная ярко-желтая окраска, которая встречается у чижей, делает этих птичек еще более заметными. Однако независимо от цвета оперения, главная его "визитная карточка" - это характерное жизнерадостное пение.

На кадрах, которые обнародовали исследователи, можно увидеть маленьких ярких птичек и услышать их голоса.

Другие новости о жизни животных в заповеднике

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике зафиксировали енотоподобную собаку, прервавшую зимнюю спячку. Причин для этого может быть несколько. Среди них - временное потепление, недостаток жировых запасов, нарушение покоя норы или влияние хищника. В естественных условиях зимний сон этого животного неглубокий, поэтому любые изменения среды могут стать сигналом к пробуждению. Еще один фактор - приближение весны.

Вас также могут заинтересовать новости: