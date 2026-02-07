Густой мех и длинные ноги: возле Чернобыля зафиксировали величественного зверя (видео)

Зимой лоси уменьшают активность и экономят энергию.

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике зафиксировали лося, "гуляющего" по лесу во время снегопада. Об этом сообщили в заповеднике и обнародовали соответствующее видео, вероятно, с фотоловушки, на котором можно увидеть это величественное животное. По словам специалистов, лоси очень хорошо приспособлены к холодам, им не страшны ни морозы, ни снег.

"Лось прекрасно приспособлен к зиме. Его густой мех удерживает тепло даже в сильные морозы, а длинные ноги помогают легко передвигаться по глубокому снегу. Зимой лось снижает активность, экономит энергию и питается ветками, корой и побегами деревьев - все, чтобы пережить холода и дождаться весны", - рассказали исследователи.

Новости экологии

Как писал УНИАН, в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике зафиксировали несколько рысей. По словам специалистов, когда-то эти хищники на Полесье были мифом, но сейчас Чернобыльский заповедник может похвастаться новыми фотографиями этого зверя с характерными кисточками на ушах.

Ученые заявляют, что рысь не просто вернулась на Полесье - ее популяция на заповедной территории является постоянной. Ведь этот факт подтверждают фотоловушки и свежие следы на снегу, которые исследователи регулярно отмечают во время обследований.

Также в зоне отчуждения исследователи фиксируют много оленей, которые зимой уже стали "звездами" Чернобыльского заповедника. Эти животные, по словам специалистов, бьют рекорды по встречаемости, а исследователи радуются каждому появлению оленей, чтобы быстро сделать фото, например, как олени ходят по заснеженному лесу и ищут пищу.

