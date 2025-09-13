Суровая погода, высоченные горы и атаки врага сделали миссии смертельно опасными.

В годы Второй мировой войны американские пилоты осуществляли чрезвычайно рискованные миссии через Гималаи, чтобы доставить припасы союзникам в Китае. Эту кампанию назвали "Полет через холм", и она стала одной из самых опасных операций воздушных перевозок в истории, пишет Slash Gear.

До 1942 года основным маршрутом снабжения в Китай была Бирманская дорога. Однако после оккупации Бирмы японцами этот путь был перекрыт. США пришлось наладить воздушные перевозки с баз в Индии через Гималаи - самый высокий горный хребет мира.

Рискованный маршрут и старые самолеты

Пилотам приходилось подниматься с высоты нескольких сотен футов над уровнем моря до почти 18 тысяч футов, преодолевая суровый рельеф. Сначала полеты выполнялись самолетами Douglas DC-3 и военными C-47 Skytrain, а затем появился более мощный Curtiss C-46 Commando, способный перевозить больше грузов.

Над "горбом" царили ураганные ветры, пылевые бури, муссонные ливни, сильная турбулентность. Трехчасовой полет нередко затягивался до 10 часов. К этому добавлялась опасность японских истребителей.

Масштаб и потери

Между 1943 и 1945 годами через Гималаи совершили более 450 тысяч полетов, доставив 685 тысяч тонн грузов. При этом погибло более 1300 членов экипажей, произошло более 500 катастроф.

Несмотря на опасность, "полет через холм" позволил обеспечить китайские войска горюче-смазочными материалами и снаряжением, помог остановить продвижение Японии и укрепил союзнический фронт в Восточной Азии.

