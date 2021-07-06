Адвокаты подсудимого заявляли, что у мужчины была депрессия, а его окружение отказалось помогать.

Фермера из Новой Зеландии признали виновным в жестоком обращении с животными после эвтаназии 226 овец. Как оказалось, умершие были истощены голодом, поэтому их и усыпили.

Об этом пишет BBC.

Беван Скотт Тейт признал вину, хотя его защита объясняла поступок подсудимого депрессией и отсутствием поддержки со стороны близких.

Мужчину приговорили к 9 месяцам домашнего ареста и 150 часам общественных работ в соответствии с законом "О защите животных". Также фермеру запретили владеть сельскохозяйственными животными в течение 4 лет.

Читайте такжеМогут укусит человека: на киевском пляже заметили скорпиона (фото)Что предшествовало

Ферма Тейта впервые обратила на себя внимание общественности после выявленных останков мертвых овец в апреле 2019 года. У других подтвердили признаки голода, некоторые были покрыты мухами и страдали от инфекций, были и такие, которых состригали в течение нескольких лет.

Инспекторы приказали фермеру устранить проблему. Вследствие чего мужчина усыпил 226 овец; других животных либо продали, либо перевели на другие фермы.

Зоозащитники называли такую ситуацию "крайне редкой", потому что обычно фермеры заботятся о животных, а случай с Тейтом назвали "одним из худших в последнее время".

Адвокат подозреваемого обвинял соответствующие органы в том, что те вместо того, чтобы помочь решить ситуацию заставили мужчину все делать самому.

Судья же настаивал на серьезности правонарушения, учитывая профессиональный стаж фермерства обвиняемого.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Яна Ставская