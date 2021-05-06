Принца Эмануэля из правящей династии княжества Лихтенштейн обвинили в убийстве самого крупного медведя на территории Румынии.
Читайте такжеОбезглавили, отрезали лапы: в национальном парке Уганды жестоко расправились со львамиОб этом сообщается на сайте румынской неправительственной организации Agent Green.
Отмечается, что в марте Эмануэль получил от министерства окружающей среды Румынии разрешение на отстрел медведицы, которая нападала на некоторые местные фермы. Но вместо нее принц застрелил 17-летнего бурого медведя по кличке Артур. Он обитал на охраняемой территории леса и никогда не приближался к сельской местности.
Две экологические организации обвинили принца Эммануэля в намеренном убийстве животного:
«Интересно, как принц мог спутать медведицу, которая приходила в деревни, с самым крупным самцом, который всегда жил в глубине лесов. Понятно, что принц пришел не для того, чтобы решить проблему местных жителей, а чтобы убить медведя и забрать домой самый большой трофей».
Принц убил медведя в Румынии: что еще известно
По информации The Guardian, за добычу медведя принц Лихтенштейна заплатил 7 тысяч евро.
По данным экоактивистов, за убийство животного Эмануэль получил 592,8 балла из 600 в трофейном рейтинге.
Сам принц отказался комментировать эту ситуацию.
Медведь считался самым крупным на территории Румынии и, возможно, крупнейшим в Евросоюзе.
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