Исследования показали, что затенение коралловых рифов хотя бы на несколько часов в день замедляет процесс отбеливания.

Ученые нашли возможное решение, как спасти коралловые рифы от обесцвечивания, вызванного изменением климатических условий, пишет Newsweek.

Как говорится в статье, коралловые рифы во всем мире страдают из-за климатических изменений, которые приводят к обесцвечиванию кораллов - процессу, который заставляет их полностью терять свои яркие цвета. Процесс вызван стрессовыми факторами, которые негативно влияют на здоровье кораллов. Резкие изменения температуры воды, света и доступности питательных веществ могут вызвать обесцвечивание. Хотя только отбеливание не приводит к смерти, оно может увеличить вероятность гибели кораллов.

Эти случаи обесцвечивания растут во всем мире, и когда эти кораллы умирают, они редко восстанавливаются. В результате исследователи лихорадочно ищут способы предотвратить это.

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Отмечается, что один из худших случаев обесцвечивания произошел на Большом Барьерном рифе в Австралии с 2016 по 2017 год, что привело к обесцвечиванию 91 процента рифа. В 2023-2024 годах также существует повышенный риск обесцвечивания из-за условий Эль-Ниньо, что приводит к повышению температуры воды.

В то же время исследователи обнаружили, что затенение может значительно снизить вероятность негативного воздействия на кораллы

Они отмечают, что есть доказательства того, что периодическое затенение в контролируемых условиях может уменьшить стресс и замедлить отбеливание. Уменьшение солнечного света на 30 процентов в течение четырех часов около солнечного полудня может замедлить обесцвечивание некоторых кораллов на мелководье.

Исследование показало, что затененные кораллы обесцвечиваются намного меньше, чем незатененные. Те, которые были затенены в течение 24 часов, также обесцвечивались меньше, чем те, которые были затенены в течение четырех часов в середине дня.

Исследователи отмечают, что для затенения можно использовать искусственные покрытия и системы создания тумана над водной поверхностью.

"Основным ограничением применения тумана являются атмосферные условия, когда требуется низкая скорость ветра и высокая влажность, и то и другое происходит летом над Большим Барьерным рифом. Однако необходимы дополнительные исследования и разработки, прежде чем текущие технологии будут готовы к развертыванию в полевых условиях. На данный момент испытания дали несколько многообещающих результатов и предполагают, что можно создать достаточный туманный покров на десятках гектаров рифа", - говорится в статье.

Опасность для коралловых рифов

Ранее в ООН заявили о необходимости внести Большой Барьерный риф в список объектов Всемирного наследия, находящихся "в опасности" из-за климатического кризиса.

Исследователи пришли к выводу, что повышение температуры поверхности моря и окисление вод может уничтожить почти все существующие среды обитания коралловых рифов до 2100 года. При этом, от 70 до 90% коралловых рифов исчезнут в течение следующих 20 лет в результате изменения климата и загрязнения.

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