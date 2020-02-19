Из-за окисления вод в ближайшие 20 лет исчезнут почти все коралловые рифы - исследование

К 2100 году останется лишь несколько мест подходящих для обитания кораллов.

Повышение температуры поверхности моря и окисление вод может уничтожить почти все существующие места обитания коралловых рифов к 2100 году.

Читайте такжеКризис биоразнообразия: сотни популяций птиц в Индии сокращаются

Об этом сообщают Буквы со ссылкой на Phys.Org.

Ученые прогнозируют, что от 70 до 90 % коралловых рифов исчезнут в течение следующих 20 лет в результате изменения климата и загрязнения. Некоторые экологи пытаются это замедлить, пересаживая живые кораллы, выращенные в лаборатории, на умирающие рифы.

Но согласно новому исследованию, представленному на конференции по науке об океане-2020, к 2100 году останется лишь несколько мест подходящих для обитания кораллов.

Результаты работы в очередной раз акцентируют внимание на разрушительных воздействиях изменения климата Земли на морскую флору и фауну. Хотя загрязнение представляет многочисленные угрозы для морских обитателей, в новом исследовании отмечается, что кораллы подвергаются наибольшему риску из-за изменений в окружающей среде, вызванных выбросами.

Коралловые рифы по всему земному шару сталкиваются с неопределенным будущим, так как температура океана продолжает расти. Теплые воды нагружают кораллы, заставляя их высвобождать симбиотические водоросли, живущие в них. Это делает обычно ярко окрашенные группы кораллов белыми. Отбеленные кораллы не мертвы, но они подвержены более высокому риску смерти, и эти явления обесцвечивания становятся все более распространенными в условиях изменения климата.

В новом исследовании ученые наметили, какие области океана будут подходить для возможного восстановления кораллов в ближайшие десятилетия. Они также моделировали условия окружающей среды океана, такие как температура поверхности, энергия волн, кислотность воды, загрязнение окружающей среды и чрезмерный вылов рыбы в районах, где в настоящее время существуют кораллы. Чтобы учесть загрязнение и чрезмерный вылов рыбы, исследователи учитывали плотность населения и использование земного покрова.

Они обнаружили, что большинство частей океана, где сегодня существуют коралловые рифы, не будут подходящими средами обитания для кораллов уже к 2045 году. Несколько мест, которые, как ожидается, будут жизнеспособными к 2100 году, включают только небольшие участки Нижней Калифорнии и Красного моря. Однако они не являются идеальными местами для коралловых рифов из-за их близости к рекам.