Повышение температуры поверхности моря угрожает хрупким коралловым рифам.

Коралловые рифы Флориды столкнулись с беспрецедентной угрозой из-за внезапной морской жары, которая подняла температуру воды до 32,2 градусов по Цельсию.

Температура поверхности моря вокруг побережья достигла самого высокого уровня за всю историю наблюдений с тех пор, как спутники начали собирать данные об океане, что представляет угрозу для хрупких рифов. Об этом пишет Independent.

Повышение температуры, близкое к 36,1 градусам по Цельсию в некоторых районах, является не единственной проблемой в июле. Ученые опасаются, что ситуация может постепенно ухудшиться в ближайшие месяцы, августе и сентябре.

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По словам Марка Икина из Международного общества коралловых рифов, стресс, накапливающийся в самом начале сезона, может привести к "неприятному обесцвечиванию". "Обесцвечивание" - это повторяющееся явление, которое происходит, когда кораллы испытывают стресс из-за повышения температуры океана или недостатка питательных веществ.

Обесцвечивание и гибель кораллов участились из-за климатического кризиса, особенно во время Эль-Ниньо. Ученые говорят, что новое Эль-Ниньо является одной из причин нынешней жары, наряду с постоянно растущим потеплением из-за сжигания угля, нефти и природного газа.

"Мы входим в неизведанные территории. Откровенно говоря, это может быть очень угнетающе", - сказал сказал Дерек Манцелло, эколог и координатор программы наблюдения за коралловыми рифами Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA).

Лив Уильямсон из Лаборатории будущего коралловых рифов Университета Майами сказала, что уже есть сообщения об обесцвечивании из Белиза, что очень тревожно "в начале лета".

Она добавила, что глобальные прогнозы дают 90-процентную вероятность крупного обесцвечивания многих рифов, в том числе на тихоокеанских островах вдоль экватора, на Востоке тропической части Тихого океана в Панаме, на карибском побережье Центральной Америки и во Флориде.

"Это только июль, это тепло будет продолжать накапливаться, и эти кораллы будут вынуждены иметь дело с опасно теплыми условиями намного дольше, чем обычно", - сказала Уильямсон.

У кораллов есть "симбиоз", взаимовыгодное взаимодействие с мельчайшими водорослями, называемыми зооксантеллами, которые живут в их клетках. Водоросли получают питательные вещества и углекислый газ от этих отношений, в то время как кораллы получают энергию от продуктов фотосинтеза.

Изменение температуры, даже на 1°С означает, что этот хрупкий симбиоз распадается. Без водорослей коралл из здорового коричневатого цвета становится белым, что известно как "обесцвечивание кораллов".

Хотя кораллы, которые обесцвечиваются, не всегда умирают, шансы на то, что их смерть станет неизбежной, возрастают с интенсивными температурами. По словам доктора Манцелло, температура поверхности моря вокруг Флориды была более чем на 2 градуса выше нормы в течение почти двух недель.

Исследование, опубликованное NOAA в 2022 году, показало, что болезни кораллов и обесцвечивание, вызванные изменением климата, уже разрушили 70% коралловых рифов Флориды.

Тем не менее, повышение температуры также наносит удар по экономике Флориды, поскольку коралловые рифы приносят миллиарды долларов за счет таких видов деятельности, как рыболовство и туризм.

Кэти Леснески, координатор Mission: Iconic Reefs, проекта NOAA, целью которого является восстановление семи рифов вокруг архипелага Флорида-Кис, своими глазами увидела, как обесцвечиваются рифы.

Она сказала, что видела начальные стадии обесцвечивания кораллов на глубине до 60 футов у безымянного рифа у побережья Исламорады.

"Кораллы выглядят намного светлее. Обычно они довольно ярких оттенков желтого, зеленого, коричневого и оранжевого, но они буквально начинают выглядеть так, будто кто-то облил их отбеливателем", - сказала Леснески.

Коралловые рифы - новости

Как сообщал УНИАН, ранее в ООН заявили о необходимости внести Большой Барьерный риф в список объектов всемирного наследия, находящихся "в опасности". По результатам исследований ученые заявили, что риф сталкивается с серьезными угрозами из-за климатического кризиса и что действия по его спасению необходимо предпринять "в первоочередном порядке".

Ранее исследователи пришли к выводу, что повышение температуры поверхности моря и окисление вод может уничтожить почти все существующие места обитания коралловых рифов к 2100 году. При этом, от 70 до 90 % коралловых рифов исчезнут в течение следующих 20 лет в результате изменения климата и загрязнения.

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