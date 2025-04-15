Пеликаны часто охотятся коллективно, а им помогают бакланы, которые "загоняют" рыбу.

В Национальный природный парк "Тузловские лиманы" (Одесская область) прилетели краснокнижные розовые пеликаны, которых также называют розовыми бабами. Об этом сообщил доктор биологических наук, сотрудник парка Иван Русев.

"Розовые пеликаны, как и розовые фламинго, уже путешествуют по большим пространствам акваторий лиманов в нацпарке. Рашистская война не мешала им в последние дни и они спокойно питаются и отдыхают после долгих перелетов к нам", - рассказал ученый.

На видео, которое он обнародовал, можно увидеть стаю этих удивительных птиц, которые попали в фотоловушку. Они спокойно ведут себя - "общаются" между собой и чистят перья.

Что известно о розовом пеликане

Пеликан розовый, баба розовая (Pelecanus onocrotalus) - вид птиц из семейства пеликановых. В Украине гнездовая, перелетная птица, занесенная в Красную книгу Украины. Это крупная птица массой 10-12 килограмм, длина крыла у самцов 70-75 см, у самок - 64-69 см, размах крыльев 1.7-2 метра. Согласно открытым источникам, он для Украины - сезонный мигрант.

Гнездятся розовые пеликаны колониями от нескольких десятков до многих сотен пар, но иногда образует смешанные поселения с пеликаном кудрявым и бакланом большим.

Питается "розовая баба" почти исключительно рыбой. Птенцов в возрасте до трех недель кормят оба родителя, срыгивая полупереваренную рыбу в гнездо, взрослых - принося мелкую рыбу в горловом пузыре. Розовый пеликан неспособен нырять, поэтому охотится на рыбу обычно вычерпывая ее клювом на мели.

Интересно, что розовые пеликаны часто осуществляют коллективную охоту на рыбу, выстраиваясь в полукольцо и загоняя небольшие косяки рыбы на мель. При этом в такой охоте иногда могут участвовать и бакланы, пикируя сверху на стаю рыбы и подгоняя ее к пеликанам.

На территории Украины в первой половине 20 века небольшие колонии розовых пеликанов существовали в низовьях рек, впадающих в Черное и Азовское моря. После Второй мировой войны гнездования в Украине не наблюдалось, но начиная с 2000 года единичные гнезда время от времени обнаруживаются в украинской части дельты Дуная.

Как писал УНИАН, недавно в Национальный природный парк "Тузловские лиманы" (Одесская область) прилетели розовые фламинго, которых также называют фениксами. Русев рассказал, что они вернулись в Тузловские лиманы после зимних путешествий по Европе. Сейчас в одесском заповеднике около 150 птиц. Стая сейчас ищет на больших просторах лиманов уютные места для гнездования.

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