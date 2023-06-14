Если съесть рыбу из Одесского залива, можно отравиться, отметил эксперт.

После подрыва Каховской ГЭС рыба в Одесском заливе стала опасной. Ядовитые вещества накапливаются во всей цепочке экосистемы, начиная от мелких организмов.

Директор Украинского национального центра экологии моря Виктор Коморин рассказал, почему сейчас в Одесском заливе рыба опасна. Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие разъяснения ученый сделал во время брифинга в "Медиацентре Украина - Одесса". По его словам, рыба стала очень опасной из-за того, что в Черное море попал поток пресной воды, которая отравлена из-за подрыва Каховской дамбы.

В бурном потоке, который "ворвался" в Черное море и продолжает поступать, много тяжелых металлов, канализационных стоков, нефтепродуктов и других токсичных веществ.

"Проблема в том, что токсичные вещества накапливаются по всей цепочке экосистемы, от мелких организмов до рыб. Соответственно, если рыба достаточно долго находилась в такой воде, она накопила большое количество токсинов. Поэтому, если такую рыбу съесть, то как следствие может быть токсическое отравление", - рассказал ученый.

По его словам, токсичные вещества накапливаются также на дне, что может приводить к тому, что ядовитый процесс может повторяться несколькими "волнами", в зависимости от погодных условий и тому подобного.

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В ночь на 6 июня россияне взорвали дамбу Каховской ГЭС, из-за этого вода из Каховского водохранилища начала неконтролируемо вытекать и затапливать огромную территорию и десятки населенных пунктов. Под водой, в частности, оказались кладбища, уборные и скотомогильники.

Загрязненная вода начала попадать в Черное море. Эколог Владислав Балинский предупреждал, что побережье возьмет на себя загрязнение планетарного масштаба.

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